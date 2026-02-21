El desagradable momento vivido por Laura Pausini: un fan le toca el pecho mientras le pide una foto

Laura Pausini ha tenido que vivir un momento muy incómodo. La artista, mientras estaba atendiendo a sus fans, ha protagonizado un momento que se ha viralizado en redes sociales después de que un hombre le tocara el pecho mientras se fotografiaba con él.

Los hechos sucedieron a las afueras del Palacio Quirinal de Roma, lugar en el que la italiana había estado con el presidente Sergio Mattarella, como motivo de un encuentro con los participantes de la próxima edición del Festival de San Remo, precisamente el mismo que catapultó a la fama a la cantante.

A su salida, Pausini atendió a los fans que le esperaban. Y, en un momento dado, un hombre le pide una foto. Cuando entrega el móvil a una persona para que capture el momento, el hombre toca el pecho derecho de la artista. Acto seguido, él retira la mano y ella se la lleva a la zona. Ella inmediatamente reacciona preguntándole de forma irónica que si su pecho está suave. Él le pide perdón y como si nada, vuelve a posar para la foto.

Y, tras conocerse el momento, el vídeo se ha viralizado con un intenso debate en las redes sociales entre los que defienden que es un gesto inapropiado del hombre y quienes argumentan que el gesto es involuntario.

