Ahora

Italia

El desagradable momento vivido por Laura Pausini: un fan le toca el pecho mientras le pide una foto

Los detalles En redes sociales se han viralizado las imágenes de un hombre que le pide una fotografía a la artista y que, tras darle el móvil a otra persona, le toca uno de sus pechos.

El desagradable momento vivido por Laura Pausini: un fan le toca el pecho mientras le pide una fotoEl desagradable momento vivido por Laura Pausini: un fan le toca el pecho mientras le pide una fotoRedes sociales
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Laura Pausini ha tenido que vivir un momento muy incómodo. La artista, mientras estaba atendiendo a sus fans, ha protagonizado un momento que se ha viralizado en redes sociales después de que un hombre le tocara el pecho mientras se fotografiaba con él.

Los hechos sucedieron a las afueras del Palacio Quirinal de Roma, lugar en el que la italiana había estado con el presidente Sergio Mattarella, como motivo de un encuentro con los participantes de la próxima edición del Festival de San Remo, precisamente el mismo que catapultó a la fama a la cantante.

A su salida, Pausini atendió a los fans que le esperaban. Y, en un momento dado, un hombre le pide una foto. Cuando entrega el móvil a una persona para que capture el momento, el hombre toca el pecho derecho de la artista. Acto seguido, él retira la mano y ella se la lleva a la zona. Ella inmediatamente reacciona preguntándole de forma irónica que si su pecho está suave. Él le pide perdón y como si nada, vuelve a posar para la foto.

Y, tras conocerse el momento, el vídeo se ha viralizado con un intenso debate en las redes sociales entre los que defienden que es un gesto inapropiado del hombre y quienes argumentan que el gesto es involuntario.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  2. La izquierda se relanza sin Díaz con el objetivo de contener a la ultraderecha: "No es un momento de resignación"
  3. Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"
  4. Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO
  5. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana
  6. Lo de Évole desvela el nombre del nuevo programa de Marc Giró