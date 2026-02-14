El precio de curarse en EEUU: James Van Der Beek, de estrella a endeudado para costearse su tratamiento

Los detalles Sus amigos han llevado a cabo una campaña para apoyar a la familia, que ahora pasa por un momento económico crítico después del fallecimiento del actor.

James Van Der Beek, conocido por su papel en 'Dawson's Creek', falleció endeudado tras luchar contra un cáncer de colon diagnosticado en 2024. Su historia refleja las deficiencias del sistema sanitario estadounidense, donde incluso personas con recursos pueden acabar arruinadas. Amigos han recaudado más de dos millones y medio de dólares para su familia, con donaciones destacadas de Steven Spielberg y Zoe Saldaña. Sin embargo, estas cifras son insuficientes frente a los altos costos del tratamiento oncológico, que pueden superar los 30.000 dólares mensuales. Casos similares, como el de Shannen Doherty, subrayan esta problemática.

De ser protagonista en la famosa serie 'Dawson's Creek' en los 90 y pasear por grandes alfombras a morir endeudado. Es el triste final que ha tenido James Van Der Beek. Le diagnosticaron cáncer de colon en 2024 y falleció el pasado miércoles arruinado después de financiarse su tratamiento.

Su caso es el espejo de la sanidad estadounidense, da igual el poder adquisitivo que tengas porque puedes acabar arruinado. Tal es su caso, que sus amigos han llevado a cabo una campaña para apoyar a la familia, que ahora pasa por un momento económico crítico: "Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas".

Las donaciones son un reflejo de cómo el país y compañeros de profesión se han volcado con la causa. Ya superan los dos millones y medio de dólares. Steven Spielberg y su mujer han donado 25.000 dólares, la segunda cuantía más alta porque la primera ha sido de 30.000 por un anónimo. T

También se ha unido ella, Zoe Saldaña, que donará 2.500 dólares al mes a la familia. Cifras que ahora significan mucho para ellos, pero que quedan en nada si lo comparamos con las tarifas habituales para los tratamientos de cáncer allí, con quimios que rondan los 4.500 al mes, mientras que los medicamentos pueden ir desde los 7.000 a los 30.000 dólares.

De hecho, en el mismo año en el que el actor fue diagnosticado, el 49% de los pacientes de cáncer tenían deuda médica, debían más de 5.000 dólares, y el 35% mantuvo esa deuda durante más de tres años.

Y como ellos hay más casos. Shannen Doherty, reconocida actriz por sus papeles en 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir': "Tuvimos que hacer algo de radiación en el cerebro. Lo llamé Bob y Bob tuvo que ser removido y diseccionado para ver su patología". Pasó por un cáncer y un doloroso divorcio, lo que hizo que se quedase sin ingresos un mes antes de morir.

