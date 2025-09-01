Ahora
Guillermo del Toro y Jacob Elordi, emocionados por la ovación de 13 minutos a 'Frankenstein' en el festival de Venecia

El público del festival Internacional de Cine de Venecia se rindió ante 'Frankenstein', la nueva adaptación del clásico escrita y dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi.

Tras hacer un repaso por los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja del festival de cine de Venecia, Aruser@s se centra en otro de los grandes protagonistas de la noche: Guillermo del Toro.

Su nueva película, 'Frankenstein', que él mismo ha escrito y dirigido, recibió una ovación de 13 minutos tras su proyección. Un gesto que emocionó hasta las lágrimas, como vemos en las imágenes, al cineasta y también al protagonista, Jacob Elordi.

Se trata de una nueva adaptación de la icónica novela de Mary Shelley, "una apuesta arriesgada, pero mucho más fresca", afirma Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta.

"Todos los entendidos tienen sus apuestas y dicen que posiblemente sea él quien se va a llevar el gran galardón", comenta.

