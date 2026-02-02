Estos son todos los Álbum del Año (Premios Grammy) del siglo XXI, de Santana a Bad Bunny

Los Premios Grammy son todo un reconocimiento a la industria musical, y en 2026, el puertorriqueño Bad Bunny ha logrado todo un hito: convertirse en el autor del primer álbum totalmente en castellano en hacerse con la máxima categoría.

Desde el año 2000, el Grammy al Álbum del Año se ha convertido en un termómetro cultural que refleja tendencias, revoluciones musicales y momentos clave para la industria. A lo largo del siglo XXI, el premio ha señalado tanto a nuevos talentos como a leyendas consolidadas, mostrando una evolución que va del pop al hip-hop, del R&B al folk, de la experimentación sonora al auge del streaming.

En 2025, este recorrido permite observar patrones y transformaciones profundas: la expansión del pop alternativo, la irrupción masiva de artistas femeninas, el ascenso imparable del rap y la consolidación de propuestas conceptuales. A continuación repasamos todos los ganadores del Grammy a Álbum del Año desde el año 2000 hasta 2026, un mapa imprescindible para entender cómo ha cambiado la música en lo que va de siglo.

Álbumes del año con Premios Grammy de 2000 a 2026

2000 – Supernatural (Santana)

La 42.ª edición de los Grammy estuvo dominada por Santana, cuyo álbum "Supernatural" se convirtió en uno de los proyectos más premiados de la historia del evento, con nueve galardones. Impulsado por colaboraciones como "Smooth" y "Maria Maria", el disco superó los 30 millones de copias vendidas y marcó el regreso comercial más destacado de un artista veterano en la era moderna de los Grammy.

2001 – Two Against Nature (Steely Dan)

Tras dos décadas sin nuevo material, Steely Dan regresó con "Two Against Nature", que obtuvo cuatro premios, incluido Álbum del Año. Su victoria fue significativa porque superó a "The Marshall Mathers LP" de Eminem, generando uno de los debates más recordados de la época sobre la relación entre los Grammy y el auge del hip-hop.

2002 – O Brother, Where Art Thou? (Banda sonora)

La banda sonora, producida por T Bone Burnett, revitalizó el interés por el folk, el bluegrass y la música tradicional estadounidense. Su éxito inesperado, con más de 8 millones de copias vendidas en EE. UU., demostró la capacidad de los Grammy para destacar géneros históricamente marginados en el mercado mainstream.

2003 – Come Away With Me (Norah Jones)

El debut de Norah Jones se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de la década, con más de 27 millones de copias vendidas. Obtuvo cinco premios principales, incluida Canción y Grabación del Año, un logro excepcional para una artista debutante. Entre sus temas destacan "Don't Know Why" y "Come Away With Me".

2004 – Speakerboxxx/The Love Below (Outkast)

El innovador álbum doble de Outkast marcó un avance histórico para el hip-hop: fue el segundo disco del género en ganar Álbum del Año. Con éxitos como "Hey Ya!" y "The Way You Move", consolidó a Outkast como referencia creativa y amplió los límites del pop y la música urbana.

2005 – Genius Loves Company (Ray Charles & varios)

Lanzado poco después del fallecimiento de Ray Charles, este álbum de duetos reunió a figuras como Norah Jones, Elton John y Willie Nelson. Ganó ocho Grammy, incluido Álbum del Año, en una edición especialmente marcada por el homenaje al legado del músico.

2006 – How to Dismantle an Atomic Bomb (U2)

U2obtuvo cinco premios gracias a este álbum, que reforzó su posición como una de las bandas más premiadas en la historia de los Grammy. Incluyó temas de amplio impacto internacional como "Vertigo" y "Sometimes You Can't Make It on Your Own".

2007 – Taking the Long Way (Dixie Chicks)

El álbum se publicó tras la polémica política que afectó al grupo en 2003. Su victoria en las categorías principales, incluyendo Canción y Grabación del Año con "Not Ready to Make Nice", marcó un momento clave para la relación entre música, opinión pública y los Grammy.

2008 – River: The Joni Letters (Herbie Hancock)

Herbie Hancock logró un hecho histórico: fue el primer álbum de jazz en ganar Álbum del Año desde 1965. El disco, un homenaje a Joni Mitchell, destacó por su excepcional producción y colaboraciones con artistas como Norah Jones y Tina Turner.

2009 – Raising Sand (Robert Plant & Alison Krauss)

Producido por T Bone Burnett, el álbum combinó folk, country y rock en un proyecto que recibió seis Grammy. Entre sus canciones destacadas se encuentran "Please Read the Letter" y "Gone, Gone, Gone".

2010 – Fearless (Taylor Swift)

Con Fearless, Taylor Swift se convirtió en la artista más joven en ganar Álbum del Año hasta ese momento. El disco, que incluye éxitos como "Love Story" y "You Belong With Me", fue clave en la expansión del country-pop a nivel global.

2011 – The Suburbs (Arcade Fire)

La victoria de Arcade Fire generó sorpresa mediática y evidenció la presencia creciente del indie rock en los Grammy. Su triunfo marcó uno de los momentos más recordados de la década para la música alternativa.

2012 – 21 (Adele)

Con ventas superiores a 30 millones de copias, "21" se convirtió en uno de los álbumes más exitosos del siglo. Ganó seis premios Grammy y situó a Adele como una de las voces más influyentes del panorama internacional.

2013 – Babel (Mumford & Sons)

El álbum consolidó la popularidad global del folk rock británico. Con "I Will Wait" como uno de sus sencillos más reconocibles, "Babel" alcanzó el número uno en EE. UU. y Reino Unido.

2014 – Random Access Memories (Daft Punk)

Daft Punkrecuperó técnicas de grabación analógica para crear un sonido retrofuturista. El álbum, impulsado por "Get Lucky", obtuvo cinco premios y destacó por su enfoque hacia la música de los años 70 y 80.

2015 – Morning Phase (Beck)

La victoria de "Morning Phase" reforzó la reputación de Beck como figura clave de la música alternativa. El disco fue aclamado por su producción acústica y atmósfera introspectiva.

2016 – 1989 (Taylor Swift)

Con este álbum, Swift completó su transición definitiva al pop. "1989", que incluye "Blank Space" y "Shake It Off", fue un éxito global y convirtió a Swift en la primera mujer en ganar dos veces Álbum del Año como artista principal.

2017 – 25 (Adele)

El álbum vendió 3,4 millones de copias en su primera semana en EE. UU., un récord histórico de la era digital. Entre sus temas más destacados figuran "Hello" y "When We Were Young".

2018 – 24K Magic (Bruno Mars)

Bruno Mars dominó la 60.ª edición de los Grammy con siete premios. Su álbum recuperó sonidos clásicos de R&B, funk y soul, con éxitos como "24K Magic" y "That's What I Like".

2019 – Golden Hour (Kacey Musgraves)

El álbum expandió las fronteras del country al incorporar pop atmosférico y sintetizadores suaves. "Golden Hour" se convirtió en uno de los trabajos más influyentes en la evolución del género.

2020 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Billie Eilish ganó las cuatro categorías principales, algo que solo había sucedido una vez antes. El disco redefinió la estética pop contemporánea con temas como "Bad Guy".

2021 – Folklore (Taylor Swift)

Lanzado durante la pandemia, el álbum se convirtió en uno de los proyectos más representativos del periodo. Ganó Álbum del Año y consolidó a Swift como la primera artista en la historia con tres victorias en la categoría.

2022 – We Are (Jon Batiste)

El álbum, que combina soul, jazz, pop y música tradicional estadounidense, obtuvo cinco premios. Su reconocimiento reflejó la diversidad estilística que los Grammy han acentuado en la última década.

2023 – Harry's House (Harry Styles)

Con un sonido cercano al soft rock y al pop contemporáneo, el álbum dominó comercialmente 2022 y se consolidó como uno de los proyectos más influyentes del año. Incluye el éxito global "As It Was".

2024 – Endless Summer Vacation (Miley Cyrus)

Ganador en 2024, el álbum marcó un punto importante en la carrera de Miley Cyrus. Su éxito internacional se apoyó especialmente en "Flowers", que se convirtió en uno de los sencillos más reproducidos del año.

2025 - Cowboy Carter (Beyoncé)

Beyoncé ganó el Grammy 2025 al Álbum del Año por "Cowboy Carter", un proyecto que combinó country, folk y raíces afroamericanas. Su victoria hizo historia al convertirla en la primera mujer negra del siglo XXI en obtener este galardón.

2026 - DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Bad Bunny)

Bad Bunny logró un hito histórico en su carrera y para la música en español al ganar el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios, que en su 68ª edición estuvieron cargados de mensajes políticos y críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).