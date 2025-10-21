Taylor Swift dona 100.000 dólares para pagar el tratamiento de Lilah, una niña con cáncer cerebral

La pequeña Lilah y su madre dedican este bonito vídeo a Taylor Swift para agradecerle haberles donado 100.000 euros para pagar el tratamiento de cáncer cerebral en estadio cuatro de la niña.

Alfonso Arús da "una muy buena noticia" en el plató de Aruser@s y es que "Taylor Swift ha donado hasta 100.000 dólares para pagar el tratamiento de una niña que tiene cáncer cerebral".

La madre de Lila, la pequeña que sufre esta enfermedad, ha abierto una cuenta en Instagram para recaudar fondos con el objetivo de pagarle el tratamiento. "Se encuentra en un cáncer cerebral en estadio cuatro", explica Tatiana Arús, que muestra en este vídeo cómo la madre y la niña agradecen a través de sus redes sociales los 100.000 dólares que la artista ha donado a la causa.

Taylor Swift anuncia su propio documental

Después de haber sorprendido con su compromiso con Travis Kelce y de anunciar su último álbum, Taylor Swift ha comunicado que emitirá una seriedocumental sobre su última y exitosa gira 'The Eras Tour', que se ha convertido en la más taquillera de la historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.