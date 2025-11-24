Beyoncé eclipsa en el GP de Las Vegas de la mano de Lewis Hamilton y con un mono de Louis Vuitton

Beyoncé, Naomi Campbell, Cynthia Erivo, Tom Bray, Catherine Zeta Jones y Michael Douglas... los famosos no se han querido perder el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas.

Beyoncé ha causado sensación en el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas. "De la mano de Lewis Hamilton, la cantante lucía un mono que Louis Vuitton había diseñad para ella e, incluso, pudo hacer una vuelta rápida de hasta 320 kilómetros por hora", explica Tatiana Arús.

Naomi Campbell también se ha dado cita en el Gran Premio, al igual que la actriz Cynthia Erivo, el deportista Tom Bray y los actores Catherine Zeta Jones y Michael Douglas, entre otros. "Van todos a la Fórmula 1 porque es un lugar de reunión de vips, pero no se ve absolutamente nada, ves un mosquito pasar a toda leche", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que "es un momento en el que socializan".

Además, la colaboradora destaca que "hay muchos rostros conocidos y también desconocidos": "No sé qué pasa que hay gente que cambia la cara".

