Miley Cyrus formará parte de la banda sonora de la nueva película de Avatar: 'Fuego y Ceniza'

La canción 'Dream as One' se estrenará el 14 de noviembre, mientras que 'Avatar: Fuego y Ceniza' llegará a los cines el 19 de diciembre.

Tatiana Arús llega al plató de Aruser@s Weekend para traernos las mejores noticias de nuestros 'celebrities'. Esta vez, la colaboradora nos avanza que Miley Cyrus formará parte de la banda sonora de la tercera parte de Avatar, 'Fuego y Cenizas', con su tema 'Dream as One'.

"Es un honor apoyar 'Avatar: Fire' and Ash con una canción original que he compuesto junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt. Afectada personalmente por un incendio y habiéndome reconstruido desde las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Gracias, Jim, por la oportunidad de convertir esa experiencia en medicina musical. Los temas de la película, como la unidad, la sanación y el amor, resuenan profundamente en mi alma, y ser incluso una pequeña estrella en el universo que ha creado la familia Avatar es realmente un sueño hecho realidad", ha expresado la cantante a través de un vídeo en redes sociales.

La canción se estrenará el 14 de noviembre, mientras que el filme, 'Avatar: Fuego y Ceniza' llegará a los cines el 19 de diciembre.

