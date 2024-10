Barack Obama lo ha dado todo en el último mitin demócrata celebrado en Detroit (Michigan). El expresidente de Estados Unidos se mostraba "encantado" de volver a 'Motor City', siendo introducido en el escenario por el mismísimo Eminem. El rapero se rindió a un Obama que, ante una 'afición' entregada, se atrevió a rapear el tema más conocido de Eminem: 'Lose Yourself'.

El expresidente de Estados Unidos entonó los primeros compases de la icónica canción de Eminem, que dicen así:

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti

He's nervous, but on the surface he looks calm and ready

To drop bombs, but he keeps on forgettin'

What he wrote down, the whole crowd goes so loud

En su intervención, Obama criticó en varias ocasiones a Donald Trump, recordando que Kamala Harris trabajó en McDonald's cuando estaba en la universidad, mientras que el magnate finge trabajar en el establecimiento de comida rápida cuando está cerrado.

Acostumbrado a saltarse el guion y ofrecer auténticas lecciones de discurso político, Obama dio un paso más en una zona que va a ser clave de cara a las elecciones que se celebrarán en apenas dos semanas en Estados Unidos.

La población afroamericana busca que los guiños de los demócratas se conviertan en compromisos serios, como préstamos condonables de hasta 20.000 dólares para emprendedores o legalizar la marihuana recreacional, medidas que Kamala Harris acaba de desvelar en su programa.