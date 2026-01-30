Ahora

COAC 2026 | Semifinal juvenil y 1.ª sesión de cuartos de final Carnaval de Cádiz

Tras una extensa fase preliminar, sólo 54 agrupaciones han llegado a los cuartos de final del COAC, una fase que durará siete días. Aunque ya hemos visto cosas chulísimas... ¡ahora empieza lo bueno!

La comparsa 'El joyero', durante la semifinal del Carnaval de Cádiz (COAC) de 2024La comparsa 'El joyero', durante la semifinal del Carnaval de Cádiz (COAC) de 2024EFE/Román Ríos

🎭Estas son las 4 agrupaciones que actúan hoy en el COAC juvenil

Hoy, doble sesión de Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. Por un lado, termina la fase semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en la categoría de juveniles, después de dos sesiones (o, más bien, una y media). A las 16:00h, el teatro abre sus puertas para acoger a las cuatro agrupaciones que faltan por actuar, que lo hacen en el siguiente orden:

  • Los Lamine Yamal de Santa María del Mar (chirigota)
  • Plan B (comparsa)
  • Los vengadoritos (chirigota)
  • A pico y pala (coro)

