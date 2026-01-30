COAC 2026 | Semifinal juvenil y 1.ª sesión de cuartos de final Carnaval de Cádiz

🎭Estas son las 4 agrupaciones que actúan hoy en el COAC juvenil

Hoy, doble sesión de Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. Por un lado, termina la fase semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en la categoría de juveniles, después de dos sesiones (o, más bien, una y media). A las 16:00h, el teatro abre sus puertas para acoger a las cuatro agrupaciones que faltan por actuar, que lo hacen en el siguiente orden: