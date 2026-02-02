Lista completa
Todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
Noche de premios, pero también de crítica al Gobierno de Donald Trump: la gala de los Premios Grammy ha estado protagonizada por el férreo rechazo a la actuación del ICE contra los migrantes en Estados Unidos.
La última edición de los Premios Grammy ha estado protagonizada por la fuerte crítica al Gobierno de Donald Trump, ya desde la alfombra roja, donde figuras (luego premiadas) como Lady Gaga han posado con una chapa en el lazo que llevaba en el pelo en la que se podía leer 'ICE out' (fuera ICE). También Billie Eilish ha lanzado un mensaje en defensa de los migrantes, recordando que "nadie es ilegal en tierra robada", aunque la palma se la llevó Bad Bunny, que al subirse al escenario recordó que "no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos". Los tres están en la lista de ganadores de la noche (no sólo por su clara postura política):
Grabación del año - Premios Grammy 2026
- GANADOR - luther, de Kendrick Lamar con SZA
- APT., de Rosé y Bruno Mars
- The Subway, de Chappell Roan
- Abracadabra, de Lady Gaga
- WILDFLOWER, de Billie Eilish
- Anxiety, de Doechii
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- DtMF, de Bad Bunny
Álbum del año - Premios Grammy 2026
- GANADOR - DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
- CHROMAKOPIA, de Tyler y The Creator
- MUTT, de Leon Thomas
- GNX, de Kendrick Lamar
- MAYHEM, de Lady Gaga
- Let God Sort Em Out, de Clipse, Pusha T y Malice
- Man's best friend, de Sabrina Carpenter
- SWAG, Justin Bieber
Canción del año - Premios Grammy 2026
- GANADORA - WILDFLOWER
- Manchild
- luther
- Golden
- DtMF
- APT.
- Anxiety
- Abracadabra
Mejor artista nuevo - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Olivia Dean
- Lola Young
- Alex Warren
- Leon Thomas
- sombr
- Addison Rae
- The Marias
- KATSEYE
Productor del año (no clásica) - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Cirkut
- Sounwave
- Blake Mills
- Dijon
- Dan Auerbach
Escritor del año (no clásica)- Premios Grammy 2026
- GANADORA - Amy Allen
- Laura Veltz
- Tobias Jesso Jr.
- Jessie Jo Dillon
- Edgar Barrera
Mejor interpretación pop solista - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Messy, de Lola Young
- The Subway, de Chappell Roan
- Disease, de Lady Gaga
- Manchild, de Sabrina Carpenter
- DAISIES, de Justin Bieber
Mejor interpretación pop dúo o en grupo - Premios Grammy 2026
- GANADORES - Defying Gravity, de Cynthia Erivo y Ariana Grande
- 30 for 30, de SZA con Kendrick Lamar
- APT., de Rosé y Bruno Mars
- Gabriela, de KATSEYE
- Golden, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI
Mejor álbum pop vocal - Premios Grammy 2026
- GANADORA - MAYHEM, de Lady Gaga
- I've tried everything but therapy (part 2), de Teddy Swims
- Something beautiful, de Miley Cyrus
- Man's best friend, de Sabrina Carpenter
- SWAG, de Justin Bieber
Mejor grabación dance/electrónica- Premios Grammy 2026
- GANADORA - End of summer, de Tame Impala
- VOLTAGE, de Skrillex
- SPACE INVADER, de KAYTRANADA
- Victory Lap, de Fred Again, Skepta y PlaqueBoyMax
- No Cap, de Disclosure y Anderson .Paak
Mejor grabación de pop dance - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Abracadabra, de Lady Gaga
- Illegal, de PinkPantheress
- Just Keep Watching (F1, The Movie), de Tate McRae
- Midnight Sun, de Zara Larsson
- Bluest Flame, de Selena Gómez y benny blanco
Mejor álbum dance/electrónica - Premios Grammy 2026
- GANADOR - EUSEXUA, de FKA twigs
- F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3, de Skrillex
- Inhale/Exhale, de RÜFÜS DU SOL
- Fancy That, de PinkPantheress
- Ten Days, de Fred Again..
Mejor grabación remezclada (no clásica) - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Abracadabra (Gesaffelstein Remix), de Gesaffelstein y Lady Gaga
- Golden - David Guetta REM/X
- Galvanize
- A Dream's a Dream - Ron Trent Remix
- Don't forget about us
Mejor interpretación rock - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Changes (Live from Villa Park) back to the beginning, de YUNGBLUD
- Mirtazapine, de Hayley Williams
- NEVER ENOUGH, de Turnstile
- The Emptiness Machine, de Linkin Park
- U Should Not Be Doing That, de Amyl and the Sniffers
Mejor interpretación metal - Premios Grammy 2026
- GANADOR - BIRDS, de Turnstile
- Soft Spine, de Spiritbox
- Emergence, de Sleep Token
- Lachryma, de Ghost
- Night Terror, de Dream Theater
Mejor canción rock - Premios Grammy 2026
- GANADORA - As Alive As You Need Me To Be, de Trent Reznor y Atticus Ross
- Zombie
- NEVER ENOUGH
- Glum
- Caramel
Mejor álbum rock - Premios Grammy 2026
- GANADOR - NEVER ENOUGH, de Turnstile
- Idols, de YUNGBLUD
- From Zero, de Linkin Park
- I quit, de HAIM
- private music, de Deftones
Mejor interpretación de alternativa - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Alone, de The Cure
- Parachute, de Hayley Williams
- mangetout, de Wet Leg
- SEEIN' STARS, de Turnstile
- Everything Is Peaceful Love, de Bon Iver
Mejor álbum de alternativa - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Songs of a lost world, de The Cure
- Ego Death At A Bachelorette Party, de Hayley Williams
- moisturizer, de Wet Leg
- DON'T TAP THE GLASS, de Tyler y The Creator
- SABLE, fABLE, de Bon Iver
Mejor interpretación de R&B - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Folded, de Kehlani
- Heart of a woman, de Summer Walker
- MUTT (Live from NPR's Tiny Desk), de Leon Thomas
- It depends, de Chris Brown y Bryson Tiller
- YUKON, de Justin Bieber
Mejor interpretación de R&B tradicional - Premios Grammy 2026
- GANADOR - VIBES DON'T LIE, de Leon Thomas
- Crybaby, de SZA
- LOVE YOU TOO, de Ledisi
- UPTOWN, de Lalah Hathaway
- Here we are, de Durand Bernarr
Mejor canción de alternativa - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Folded
- YES IT IS
- Overqualified
- It Depends
- Heart of a woman
Mejor álbum de R&B progresivo - Premios Grammy 2026
- GANADOR - BLOOM, de Durand Bernarr
- Come As You Are, de Terrace Martin y Kenyon Dixon
- Access All Areas, de FLO
- LOVE ON DIGITAL, de Destin Conrad
- Adjust Brightness, de Bilal
Mejor álbum de R&B - Premios Grammy 2026
- GANADOR - MUTT, de Leon Thomas
- Escape Room, de Teyana Taylor
- The Crown, de Ledisi
- Why Not More?, de Coco Jones
- BELOVED, de GIVEON
Mejor interpretación de rap - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Chains & Whips, de Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Darling, I, de Tyler y The Creator con Teezo Touchdown
- tv off, de Kendrick Lamar y Letfty Gunplay
- Anxiety, de Doechii
- Outside, de Cardi B
Mejor interpretación de rap melódico - Premios Grammy 2026
- GANADOR - luther, de Kendrick Lamar y SZA
- Somebody Loves Me, de PARTY NEXTDOOR y Drake
- WeMaj, de Terrace Martin y KEnyon Dixon con Rapsody
- Wholeheartedly, de JID con Ty Dolla $ign y 6Lack
- Proud of me, de Fridayy y Meek Mill
Mejor canción de rap - Premios Grammy 2026
- GANADORA - tv off
- TGIF
- Sticky
- The Birds Don't Sing
- Anxiety
Mejor álbum de rap - Premios Grammy 2026
- GANADOR - GNX, de Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA, de Tyler y The Creator
- God Does Like Ugly, de JID
- GLORIOUS, de GloRilla
- Let God Sort Em Out, de Clipse, Pusha T & Malice
Mejor álbum de poesía leída - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Words For Days Vol. 1, de Mad Skillz
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends At Treepeople, de Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Pages, de Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Black Shaman, de Marc Marcel
- A Hurricane in Heels: healed people don't act like that (partially recorded live @City Winery & other places), de Queen Sheba
Mejor interpretación de jazz - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Windows - Live, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- All Stars Lead To You - Live, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
- Four, de Michael Mayo
- Peace of Mind / Dreams come true, de Samara Joy
- Noble Risa, de Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
Mejor álbum vocal de jazz - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Portrait, de Samara Joy
- Live at Vic's Las Vegas, de Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
- Fly, de Michael Mayo
- We Insist 2025!, de Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell con Weedie Braimah, Milena Casado, Morgan Guerin, Simon Moullier y Matthew Stevens
- Elemental, de Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
Mejor álbum de jazz instrumental - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
- Fasten Up, de Yellowjackets
- Spirit Fall, de John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade
- Belonging, de Branford Marsalis Quartet
- Trilogy 3 (Live), de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor álbum de jazz conjunto - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Without Further Ado, vol 1, de Christian McBride Big Band
- Some Days Are Better: The Lost Scores, de Kenny Wheeler Legacy con la Orquesta de la Real Academia de Música de Jazz y la orquesta Frost
- Lights on a satellite, de Sun Ra Arkestra
- Basie Rocks!, de Deborah Silver y The Count Basie Orchestra
- Lumen, de Danilo Pérez con Bohuslän Big Band
- Orchestrator Emulator, de The 8-Bit Big Band
Mejor álbum de jazz latino - Premios Grammy 2026
- GANADOR - A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard, de Miguel Zenón Quartet
- Mundoagua - Celebrating Carla Bley, de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, de de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra con Pedrito Martónez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa
- Le Fleur de Cayenne, de Paquito D'Rivera y Madrid-New York Conection Band
Mejor álbum de jazz alternativo - Premios Grammy 2026
- GANADOR - LIVE-ACTION, de Nate Smith
- Blues Blood, de Immanuel Wilkins
- Ride into the Sun, de Brad Mehldau
- Keys to the City Volume One, de Robert Glasper
- honey from a winter stone, de Ambrose Akinmusire
Mejor álbum de pop vocal tradicional - Premios Grammy 2026
- GANADOR - A Matter of Time, de Laufey
- The Secret of Life: Partners, volume 2, de Barbra Streisand
- Harlequin, de Lady gaga
- Who Believes in Angels?, de Elton John y Brandi Carlile
- The Gift of Love, de Jennifer Hudson
- Wintersongs, de Laila Biali
Mejor álbum instrumental contemporáneo - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Brigthside, de ARKAI
- Shayan, de Charu Suri
- Just Us, de Bob James y Dave Koz
- BEATrio, de Béla Fleck, Edmar Castañeda y Antonio Sánchez
- Ones & Twos, de Gerald Clayton
Mejor álbum de teatro musical - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Buena Vista Social Club, de Marco Paguia, Dean Sharenow & David Yazbek
- Maybe Happy Ending
- Just In Time
- Gypsy
- Death Becomes Her
Mejor interpretación de country en solitario - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Bad As I Used to Be (F1-The Movie)
- Somewhere Over Laredo
- I Never Lie
- Good News
- Nose On The Grindstone
Mejor interpretación de country en dúo o grupal - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Amen, de Shaboozey y Jelly Roll
- Honky Tonk Hall of Fame, de George Strait y Chris Stapleton
- Love Me Like You Used To Do, de Margo Price y Tyler Childers
- Trailblazer, de Reba McEntire, Miranda Lambert y Lainey Wilson
- A Song to Sing, de Miranda Lambert y Chris Stapleton
Mejor canción de country - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Bitin' List, de Tyler Childers
- A Song to Sing
- Somewhere Over Laredo
- I Never Lie
- Good News
Mejor álbum de country tradicional - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Ain't In It For My Health, de Zach Top
- Hard Headed Woman, de Margo Price
- On What A Beautiful World, de Willie Nelson
- American Romance, de Lukas Nelson
- Dollar a Day, de Charley Crockett
Mejor álbum de country contemporáneo - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Beautiful Broken, de Jelly Roll
- Postcards from Texas, de Miranda Lambert
- Evangeline vs. The Machine, de Eric Church
- Snipe Hunter, de Tyler Childers
- Patterns, de Kelsea Ballerini
Mejor interpretación de música tradicional estadounidense - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Beautiful Strangers, de Mavis Staples
- Richmond on the James, de Alison Krauss y Union Station
- Crimson And Clay, de Jason Isbell
- Ancient Light, de I'm with her
- LONELY AVENUE, de Jon Batiste con Randy Newman
Mejor interpretación de 'americana' - Premios Grammy 2026
- GANADOR - Godspeed, de Mavis Staples
- Horses, de Jesse Welles
- That's gonna leave a mark, de Molly Tuttle
- Poison in my well, de Maggie Rose y Grace Potter
- Boom, de Sierra Hull
Mejor canción de música tradicional estadounidense - Premios Grammy 2026
- GANADORA - Ancient light, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins
- Spitfire
- Middle
- Foxes In The Snow
- BIG MONEY
Noticia en elaboración...