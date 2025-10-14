Taylor Swift anuncia su propio documental: tendrá seis episodios y mostrará su exitosa gira 'The Eras Tour'

Disco, boda y, ahora, documental. Taylor Swift ha anunciado una serie documental de seis episodios sobre su última gira: 'The Eras Tour'.

Después de haber sorprendido con su compromiso con Travis Kelce y de anunciar su último álbum, Taylor Swift ha comunicado que emitirá una seriedocumental sobre su última y exitosa gira 'The Eras Tour', que se ha convertido en la más taquillera de la historia.

"Estará formado por seis episodios en los que mostrará sus 150 conciertos de la gira", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que la arista "debería sacar sus memorias" como Isabel Preysler, que las publicará el día 22.

"Ha actuado para más de 10 millones de personas en el último año, es una barbaridad", destaca Tatiana Arús de Taylor Swift en el vídeo, donde Alba Gutiérrez confiesa que a ella lo que le interesa del documental "son los novios": "Ya sabemos que en las canciones les mete pullas, pero que lo explique bien". "Exacto, como Mar Flores", concluye Alfonso Arús.

