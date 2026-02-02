10 datos curiosos sobre los Premios Grammy que quizás no sabías

Beyoncé, la rtista con más premios Grammy, durante una actuación en Roma en 2018

De los Beatles a Beyoncé, de escándalos olvidados a récords imbatibles: los Premios Grammy esconden más de seis décadas de historias sorprendentes, decisiones polémicas y momentos que marcaron la evolución de la música a nivel mundial.

Los Premios Grammy de 2026 han tenido de todo: en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Kendrick Lamar partía como gran favorito y ha sido, como se esperaba, el artista con más premios de la noche: cinco galardones recogió sobre el escenario, superando el récord de Jay-Z como el rapero con más Grammys en la historia, con 27. Entre duras críticas al Gobierno de Donald Trump, ha tenido lugar una entrega de premios que tiene casi 70 años.

Desde su primera ceremonia en 1959, los Grammy han pasado de ser un modesto reconocimiento a la excelencia musical en Estados Unidos a convertirse en un fenómeno global que marca la conversación cultural de cada año. La Recording Academy, encargada de organizar el evento, ha sabido adaptarse a los cambios del mercado: del vinilo al streaming, de los géneros clásicos al auge del reguetón y el K-pop. Hoy, los Grammy son mucho más que una gala: son un reflejo de cómo evoluciona la música y sus creadores. Y aunque todos los años generan titulares por sus actuaciones y discursos, su historia está repleta de anécdotas, récords y momentos insólitos que muchos desconocen.

A continuación, repasamos 10 curiosidades sobre los Grammy que quizá no conocías.

1. El primer ganador de la historia fue un trompetista de jazz

El primer Grammy entregado, en 1959, fue para Domenico "Dom" Frontiere, por su trabajo instrumental. Aunque la gala reconoció a figuras como Ella Fitzgerald o Count Basie, lo más comentado fue que Elvis y Sinatra, los grandes ídolos del momento, se fueron con las manos vacías.

2. The Beatles ganaron su primer Grammy cuando ya eran un fenómeno mundial

Pese a su enorme éxito, The Beatles no obtuvieron su primer Grammy hasta 1965, con "A Hard Day’s Night". En sus inicios, la Academia fue reticente a reconocer plenamente el impacto de la música pop.

3. Beyoncé es la artista con más Grammys de la historia

Según datos publicados tras la ceremonia de 2025, Beyoncé se ha convertido en la artista más premiada en la historia de los Grammy.

4. Algunos artistas han rechazado su Grammy

No todos los premiados han aceptado su estatuilla. Por ejemplo, Sinéad O’Connor rechazó su Grammy en 1991 como protesta contra la “comercialización” de la industria musical.

5. Hay un Grammy que nunca se entregó

En 1989, Milli Vanilli ganaron el Grammy al Mejor Artista Revelación. Meses después se descubrió que no cantaban en sus propias grabaciones y la Academia les retiró el premio. Desde entonces, es el único Grammy oficialmente anulado en la historia.

6. El Grammy latino nació en 2000

Aunque los artistas hispanohablantes ya habían sido reconocidos en categorías generales, fue en el año 2000 cuando se celebró la primera edición de los Latin Grammy Awards, lo que ayudó a dar visibilidad global a figuras como Shakira y Ricky Martin.

7. Michael Jackson y Santana comparten un récord

Ambos artistas ganaron una cifra récord de Grammys en una sola noche: ocho. Jackson lo logró en 1984 con "Thriller", y Santana lo repitió en el año 2000 con "Supernatural".

8. Hay un Grammy… al mejor audiolibro

Entre las categorías más curiosas se encuentra la de Mejor Álbum de Palabras Habladas, que premia audiolibros, discursos o grabaciones narradas. Figuras como Jimmy Carter han sido galardonadas.

9. Adele y Taylor Swift dominan la era moderna

Adele es una de las pocas artistas que ha ganado las tres categorías más importantes (Álbum, Canción y Grabación del Año) en una sola noche. Taylor Swift, por su parte, es la única mujer que ha ganado tres veces el Álbum del Año.

10. La edición más significativa de los últimos años fue la de 2025

La ceremonia de 2025, marcada por varios hitos, incluyó récords de nominaciones, nuevas divisiones de género y un homenaje a la diversidad del sector. Ahora, la mirada ya está puesta en 2026, con un nuevo diseño de categorías y expectativas renovadas.