Misión Artemis II, en directo | Los 4 astronautas de 'Orión' orbitan hoy la Luna tras ver su 'cara oculta'

Cómo duermen los astronautas de la misión Artemis II en su viaje a la Luna: "De maravilla" Los cuatro astronautas de la misión Artemis II han logrado dormir "de maravilla" a pesar de que la cápsula 'Orión' que los lleva en su viaje histórico apenas tiene cinco metros de diámetro y ha obligado a dormir a algunos como lo hacen los murciélagos. La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, hablaron el sábado con la prensa sobre sus rutinas diarias y sus momentos de descanso. "Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase", dijo a NBC Koch. "La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla", añadió. El pequeño espacio de la capsula 'Orión' en la que viajan los astronautas ha llamado la atención del público y de la prensa sobre cómo duerme la tripulación y si logran descansar. La NASA ha programado un horario especial para los 10 días de la misión histórica a la cara oculta de la Luna, que incluye tiempo para dormir o tomar pequeñas siestas. El comandante Wiseman explicó que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo; "algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento", detalló en una entrevista con ABC. Mientras, Glover se ha dormido en un rincón de la nave que en su interior es equiparable aproximadamente del tamaño de dos minivans, según ha explicado la NASA. Hansen duerme estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas, "por si algo sale mal". Para Koch, dormir en el espacio ha sido una de las formas más cómodas de descansar: "Es un sueño muy profundo, un sueño reparador". Eso sí, subrayó que la primera vez tuvo una ligera sensación de que algo no andaba bien. "Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante". La NASA ha usado varias canciones para despertar a la tripulación en su viaje. El sábado los astronautas escucharon apartes de 'Pink Pony Club' de la cantante Chappell Roan. Compartir en X

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Jared Isaacman (NASA): "Ya no seremos pasivos ni aceptaremos retrasos rumbo a la Luna" El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró este domingo que la jefatura de la agencia que él asumió en diciembre pasado ya no aguantará retrasos o sobrecostes en los planes de la agencia estadounidense de lograr una presencia permanente en ese satélite. "Estamos haciendo muchas cosas de manera diferente en los últimos meses", indicó Isaacman, quien fue nominado por el presidente Donald Trump al ser preguntado por el canal CBS sobre los retrasos en los contratos con las empresas de Elon Musk, SpaceX, y de Jeff Bezos, Blue Origin. "El presidente Donald Trump me dio una política espacial nacional que impulsa el regreso de Estados Unidos a la Luna con frecuencia, para establecer una presencia permanente, construir una base lunar y desarrollar iniciativas como energía y propulsión nuclear", expresó, sin ofrecer detalles. "Ya no seremos pasivos ni permitiremos retrasos o sobrecostes, especialmente considerando lo que está en juego en el regreso de Estados Unidos a la Luna", agregó al canal. Isaacman indicó que la agencia cuenta con 10.000 millones de dólares en recursos adicionales provenientes de la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras que hace parte del "gran y hermoso" proyecto de ley impulsado por Trump y aprobado en 2025. "Ahora estamos actuando directamente: estamos integrando expertos de la NASA a lo largo de toda la cadena de suministro —contratistas principales, subcontratistas y componentes clave— desde el cohete hasta los módulos de alunizaje y los trajes espaciales. Estamos impulsando resultados". EFE Compartir en X

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La misión Artemis II, otro gran paso para la humanidad Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a escasas horas de dar un gran paso para la humanidad, en el que se verá por primera vez la cara oculta de la Luna. Uno que va según lo previsto, sin mayores contratiempos. Tal es así que los controladores de vuelo del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NAsa en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria. Artemis II, más cerca de la Luna que de la Tierra: la nave avanza a más de 5.600 kilómetros por hora para hacer historia Carlos Guiñales Compartir en X

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🔵 ¿Qué significa cuando el vídeo de la misión Artemis II en tiempo real se ve de color azul? La misión Artemis II está siendo retransmitida en directo desde su despegue la semana pasada. A través del canal de YouTube de la NASA, puedes ver imágenes en directo de la nave, sin comentarios, durante todo el viaje alrededor de la Luna, hasta poco antes de su amerizaje en el océano Pacífico. Eso sí, frecuentemente podrás ver que en lugar de imágenes aparece únicamente una pantalla de color azul. No te asustes: Significa que se ha perdido la señal o que se requiere el ancho de banda para otras actividades de la misión :) Compartir en X

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¿Dónde está ahora mismo la nave 'Orión' en su viaje a la Luna? La misión Artemis II, de camino a la Luna, puede seguirse en todo momento. Hasta el punto de que la NASA retransmite en vídeo todo el trayecto, los 10 días que dura la misión, desde su despegue la semana pasada hasta su regreso, pasando por su momento más importante: en el que los cuatro astronautas de la cápsula 'Orión' orbitarán la luna, hoy mismo. ¿Pero en qué punto se encuentra la nave? La NASA permite seguir en tiempo real la nave, gracias a la página web habilitada para ello: AROW. Cualquier persona desde cualquier lugar del planeta (siempre que tenga acceso a Internet) puede rastrear la ubicación de 'Orión' y su tripulación, incluyendo su distancia a la Tierra, su distancia a la Luna o la duración de la misión. A las 10:15h de la mañana de este lunes (hora peninsular española), la señal está perdida y no se puede localizar con exactitud —es algo frecuente—, pero sí se puede confirmar que: 'Orión' navega por el espacio a más de 2.000 kilómetros por hora

La misión se encuentra a más de 380.000 kilómetros de la Tierra

Artemis II está a unos 52.000 kilómetros de distancia de la Luna Compartir en X

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Hoy, a las 20:00h, la misión Artemis II rompe el récord de Apolo 13 Se espera que la tripulación de Artemis II supere, hacia las 20:00h (hora peninsular española) de este lunes, el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970, correspondiente a la mayor distancia que los seres humanos han alcanzado desde la Tierra. En el punto de máxima aproximación, se situarán a menos de 6.400 kilómetros (4.000 millas) de la Luna, según datos de la NASA. EFE Compartir en X

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La misión Artemis II, en la esfera de la influencia lunar La misión Artemis II alcanzó este domingo el punto medio de su viaje de 10 días, en un recorrido que no ha presentado mayores contratiempos para la tripulación de la cápsula Orion y que está a pocas horas de entrar en la órbita lunar. La tripulación, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, dedicaron parte del día a preparar el sobrevuelo lunar, previsto para hoy, lunes 6 de abril sobre la cara oculta del satélite natural, marcando un hito como la primera misión tripulada que lo hace. La NASA tenía previsto que la cápsula Orión, que cruza el espacio a más de 4.000 kilómetros por hora, entrara en la esfera de la influencia lunar sobre las 6:41h de la madrugada (hora peninsular española), a unos 66.098 kilómetros (41.072 millas) del satélite lunar. "Esto es significativo, porque será cuando la gravedad de la Luna ejerce una atracción más fuerte sobre la nave espacial Orión que la gravedad de la Tierra; por lo tanto constituye un hito importante en nuestra misión", dijo Rick Henfling, director de vuelo para Artemis II, en una rueda de prensa. EFE Compartir en X

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📸 Así se ve la Cuenca Oriental de la Luna, nunca antes vista en su totalidad por el ojo humano La NASA publicó este domingo una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. En la imagen, tomada este sábado, se observa a la Luna al revés, con su Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental de la Luna, la cual nunca antes había sido vista en su totalidad por ojos humanos, según describió la agencia espacial. La cuenca Oriental será un objeto de estudio continuo para la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— que espera llegar este lunes a un punto estratégico de observación de la cara oculta de la Luna, tras recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros. Compartir en X

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