¿Cuánto van a cobrar los astronautas de Artemis II?

Cualquiera podría pensar que los astronautas de Artemis II van a ganar bastante dinero por haberse arriesgado a ir a la Luna en una misión más peligrosa y compleja de lo habitual. Sin embargo, la realidad es que no perciben salarios extraordinarios pese a protagonizar una de las misiones más ambiciosas de la exploración espacial reciente. Lejos de la imagen de grandes recompensas económicas, su retribución se rige por las escalas salariales del gobierno de Estados Unidos.

En concreto, los astronautas suelen ganar entre 100.000 y 160.000 dólares anuales, en función de su experiencia, formación y posición. Se trata de sueldos comparables a los de otros profesionales altamente cualificados del ámbito científico y técnico dentro de la administración pública.

Uno de los aspectos más llamativos es que no reciben pagos adicionales por viajar al espacio ni por participar en misiones de alto riesgo o relevancia histórica como Artemis II. Es decir, ir a la Luna no implica un aumento salarial específico.

La única compensación extra es una dieta diaria por desplazamiento. Según ha informado The New York Times, esta cantidad puede ser sorprendentemente reducida: desde apenas 1,20 dólares al día en misiones pasadas hasta unos 5 dólares diarios en casos más recientes. Una cifra simbólica si se tiene en cuenta el contexto operativo en el que desarrollan su trabajo.

En definitiva, los astronautas de la NASA cuentan con salarios elevados, pero no fuera de lo común para su nivel de responsabilidad y especialización.