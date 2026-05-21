Dimiten en bloque más de 250 directores de colegios de la Comunitat Valenciana en apoyo a la huelga educativa: "¡Consellera dimisión!"

El contexto Los sindicatos rechazaron la última propuesta de la consellera de Educación en una reunión de solo 12 minutos. Un 78% de los profesores votaron en contra al considerar muy insuficientes las medidas propuestas.

Este jueves, directores de 100 centros escolares valencianos presentaron más de 200 dimisiones en apoyo a la huelga indefinida de docentes. En Les Corts Valencianas, centenares de maestros y profesores se concentraron para entregar sus renuncias a la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras una fallida reunión de solo 12 minutos. Los sindicatos STEPV, CC OO, UGT y CSIF informaron que un 78% del profesorado rechazó la última oferta y que Ortí abandonó la negociación. Jaume Olmos, de la plataforma de equipos directivos, indicó que las dimisiones podrían aumentar a 300 el lunes. La semana pasada, 35.000 personas participaron en una manifestación histórica en Valencia.

Los directores de 100 centros escolares valencianos han cumplido su amenaza y han anunciado que presentarán este jueves más de 250 dimisiones en apoyo a la huelga indefinida de docentes ante la falta de acercamiento con la Generalitat.

Este jueves, más de un centenar de equipos directivos se han presentado en Les Corts para presentar su renuncia ante la consellera de Educación, Carmen Ortí. Aunque no han podido registrarlas, ya que les han indicado que tienen que convocar otra reunión y llevarlas a la Conselleria, ya han dejado claro que presentarán 251 renuncias.

Los ceses tienen lugar después de la reunión fallida de este miércoles con la consellera. Una reunión que apenas duró 12 minutos y en la que la propia Ortí se levantó de la mesa tras el 'no' de los sindicatos a su última oferta.

Los sindicatos convocantes, STEPV, CC OO UGT y CSIF, explicaron este miércoles que, al inicio de la reunión, trasladaron a la Conselleria los resultados de la encuesta, en la que un 78% del profesorado había votado en contra de la última propuesta e informaron de su intención de continuar con la huelga y las movilizaciones.

Además, subrayaron que fue Ortí la que "se levantó de la mesa", ya que ellos "tenían voluntad de negociar, pero no ha podido ser, ya que la consejera no quiere hablar más", informó UGT.

Las reclamaciones de los sindicatos

Los sindicatos reclaman diferentes mejoras en sus condiciones como, por ejemplo, una subida salarial para el profesorado. La Generalitat ha ofrecido una subida progresiva de hasta 200 € mensuales hasta 2028, pero la mayoría de sindicatos y docentes la consideran insuficiente.

Además, los profesores piden una reducción de ratios, es decir, tener menos alumnos por aula. En este caso, se trata de una de las reivindicaciones prioritarias ya que, según denuncian, las clases están masificadas y esto, dicen, afecta a la calidad educativa. Otro de los reclamos del profesorado es el aumento de plantillas docentes y personal de apoyo. Piden más profesores, orientadores y especialistas para atender mejor al alumnado y reducir la sobrecarga laboral.

El profesorado exige también menos burocracia ya que denuncian un exceso de tareas administrativas y papeleo que, según indican, les quita tiempo para enseñar. La mejora de infraestructuras escolares entra también en las reclamaciones de los docentes, quienes reclaman centros en mejores condiciones y planes de climatización frente al calor en aulas.

Por otro lado, algunos sindicatos también exigen respeto y protección del valenciano y garantías para la enseñanza de la lengua cooficial en la educación.

Los sindicatos rechazan la insuficiente propuesta de la Generalitat

La propuesta de la consellera de Educación que los sindicatos rechazaron este miércoles contemplaba una subida salarial de hasta 200 euros brutos al mes, aplicada de forma progresiva: +75 € en septiembre de 2026, +75 € en enero de 2027 y +50 € en enero de 2028.

Por otro lado, la oferta de la Generalitat recogía la reducción progresiva de ratios ajustada al calendario de la futura ley estatal y con medidas especiales para zonas despobladas. También mesas de trabajo para revisar plantillas docentes y medidas para reducir burocracia.

Una propuesta que los sindicatos, tal y como dejaron claro, consideran insuficiente. Según han indicado, rechazaron la propuesta porque consideran que la subida salarial es insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010. Muchas medidas, además, eran solo "mesas de trabajo" o estudios futuros.

Según señalan, en la propuesta no había un calendario cerrado ni una financiación garantizada y tampoco concretaba suficientemente la bajada de ratios ni el aumento real de plantilla. Por ello, tal y como le informaron este miércoles a la consellera, el profesorado votó masivamente en contra de la oferta (un 78%).

Por ahora, no hay próxima reunión encima de la mesa. Aunque, según ha podido saber laSexta, el president Juanfran Pérez Llorca le ha dicho al representante de los directores que van a poner fecha próximamente a una reunión que, según los directores, podría ser el lunes. Cuando se convoque la reunión, les autorizarán a manifestarse en Conselleria y ese sería el momento de registrar las más de 250 renuncias que han anunciado.

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