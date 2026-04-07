La NASA celebra la "vuelta a casa" de la Artemis II: "La misión no habrá acabado hasta que los cuatro astronautas estén a salvo"

Los detalles Los cuatro astronautas de la misión Artemis II emprenden su viaje de regreso a la Tierra tras hacer historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA regresan a la Tierra tras orbitar la Luna, marcando el fin de más de 50 años sin presencia humana en el satélite. El despegue ocurrió el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida. La NASA celebra el logro, destacando que los astronautas han viajado más lejos que nadie antes. El administrador Jared Isaacman subrayó el impacto de la misión en la percepción de las capacidades de Estados Unidos. La tripulación, la más diversa hasta ahora, enfrenta ahora el crítico regreso a la Tierra, con riesgos asociados a la reentrada atmosférica.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA ponen rumbo a la Tierra tras hacer historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida.

La NASA ha celebrado el hito que ha logrado la misión, al alcanzar su máxima distancia de la Tierra. "En la cara oculta de la Luna, a 252.756 millas de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora comienzan su viaje de regreso a casa", ha indicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, ha señalado que ahora las personas comenzarán a creer que Estados Unidos puede, una vez más, "lograr lo casi imposible y cambiar el mundo".

De esta forma, ha enviado un mensaje de felicitación a la tripulación, a todo el equipo de la NASA y a sus socios internacionales y comerciales.

Un momento que ha aprovechado para recordar que esta misión todavía no ha terminado. "Esto no termina hasta que estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico", ha destacado.

La agencia espacial estadounidense también ha alcanzado un hito al contar con la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

Ahora, los astronautas se enfrentan al segundo momento más crítico de la misión. Tras superar el primero de ellos, el lanzamiento del cohete, ahora hacen frente al segundo momento más peligroso: el regreso a la Tierra.

Según explicó el divulgador científico Josep Corbella en Al Rojo Vivo, existe un gran riesgo cuando la cápsula entre en la atmósfera a 40.000 kilómetros por hora, calentándose a 2.800 grados.

"Para resistirlo y que no se desintegre la cápsula, lleva un revestimiento que en la misión anterior quedó mucho peor de lo que esperaban", explicó en el programa de laSexta, destacando que nunca se supo qué es lo que falló.

La solución que han dado es cambiar la trayectoria de la reentrada, aunque no se sabrá si es la solución adecuada hasta que vuelvan, ya que nunca se hizo otro intento para comprobar que de esta forma no volvería a ocurrir.

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