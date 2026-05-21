Cuba reta a Trump: convoca una gran manifestación y avisa que cualquier acción dentro de la isla "se topará con una resistencia feroz"

Mientras tanto... EEUU envía uno de sus mayores portaviones a la zona mientras en la isla se temen lo peor tras la acusación contra Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar preparando una estrategia similar a la aplicada en Venezuela, ahora con Cuba. Tras acusar a Raúl Castro de varios cargos, incluyendo asesinato y conspiración, la isla se prepara para una gran manifestación en rechazo a lo que consideran una acusación injusta. El pueblo cubano, indignado, ve en esto una posible justificación para una intervención militar. Desde la televisión del régimen, han anunciado que no se dejarán doblegar y han convocado a una tribuna antiimperialista. Las autoridades cubanas denuncian que Trump utiliza estos cargos como tapadera para sus acciones.

Con Nicolás Maduro se inventaron el cargo de narcotráfico y con Raúl Castro se han sacado de la manga un hecho que ocurrió hace 30 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que tiene todo preparado para repetir con Cuba lo que ya hizo con Venezuela. Muestra de ello es que uno de sus mayores portaviones está ya camino de la zona. Mientras, en la isla se temen lo peor y este viernes hay convocada una gran manifestación.

En el pueblo cubano reina la indignación y la sorpresa ante lo que consideran que es una acusación injusta contra Raúl Castro y una jugada más de la Administración Trump para justificar una posible intervención militar en la isla. Ahora se abre la incógnita sobre qué será lo próximo que vendrá por parte de Washington

Cuba se prepara para tomar las calles. "Para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el general Raúl Castro Ruz", ha anunciado desde la televisión del régimen, donde han avisado a Trump de que nada va a doblegarles: "Nos vemos en la tribuna antiimperialista este viernes".

Estados Unidos acusa a Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. "Creo que es un día muy grande y muy importante", declaró este miércoles el republicano. A días de cumplir 95 años, Castro podría enfrentarse a cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

El fiscal general Todd Blanche ya ha amenazado con ir a por él si no se entrega: "Esperamos que se presente aquí por su propia voluntad o por otro medio". Estas palabras recuerdan demasiado a la captura de Nicolás Maduro. El venezolano también había sido acusado antes formalmente, en su caso por narcotráfico.

Los hechos de Castro se remontan a 1996, cuando era ministro de Defensa. El Gobierno comunista atacó varias aeronaves estadounidenses en las que sacaban a cubanos del país. Ahora, las autoridades del régimen denuncian que Trump lo utiliza como tapadera. "Cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción dentro de Cuba, se topará con una resistencia feroz", ha declarado el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio.

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