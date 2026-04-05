Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro

Los detalles Los astronautas avanzan hacia su objetivo cumpliendo con un día a día entre pruebas, estudios y tareas ordinarias. El sueño, clave. "Nos encanta dormir aquí arriba", han afirmado, en la que es la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra.

La misión Artemis II avanza hacia la cara oculta de la Luna, un destino nunca antes alcanzado por el ser humano. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para el histórico sobrevuelo lunar, revisando objetivos para sus observaciones. Kelsey Young, de la NASA, destaca la importancia científica de la misión para entender procesos de impacto en el sistema solar. La tripulación ha compartido imágenes de la Luna, abriendo el camino para futuros alunizajes. En medio de sus labores, los astronautas han hablado sobre sus hábitos de sueño y los desafíos de vivir en el espacio, incluyendo un fallo en el inodoro de la nave Orión. La NASA ha utilizado canciones para despertar a la tripulación, añadiendo un toque humano a la misión.

La misión Artemis II sigue dando pasos hacia la Luna. Sigue acercándose, con cada hora que pasa, a su destino. A uno que el ser humano no ha visto nunca. A uno al que jamás se ha ido ni llegado. Porque la cara oculta lunar es el objetivo. Porque están a horas de sacar imágenes y de observar una superficie jamás observada. Y ahí siguen, avanzando.

Avanzando hacia la historia. Avanzando para llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer así la mayor distancia que jamás se haya hecho desde la Tierra con un total de 406.773 kilómetros. Mientras llega el momento, que se espera que sea el lunes 6 de abril, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen siguen con su día a día preparándose para ese histórico sobrevuelo lunar.

Los cuatro han dedicado gran parte de las horas a revisar los objetivos potenciales para sus observaciones. "Va a tener un papel fundamental no solo en la ciencia lunar, sino también en la ciencia planetaria y del sistema solar", ha afirmado Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II.

"Lo utilizamos para comprender los procesos de impacto en todo el sistema solar, uno de los fenómenos más omnipresentes en la totalidad del mismo. Y, con diferencia, nunca antes habíamos observado con nuestros ojos la mayor parte de la Luna", ha insistido.

La tripulación ha revisado una lista de las características de la superficie lunar que la NASA les solicitó analizar y fotografiar durante su sobrevuelo de seis horas. Además, han compartido nuevas fotos que muestran la Luna y su cuenca oriental, una de las formaciones de impacto mejor conservadas del satélite natural y que representa una región clave de transición entre la cara visible y la oculta.

La NASA ha destacado que estas imágenes abren el camino para un futuro alunizaje sobre la superficie del satélite.

Duermen como "murciélagos"

Mientras, y en medio de sus labores científicas, la tripulación ha hablado con la prensa en la que es la entrevista concedida a mayor distancia de la Tierra. "Es un logro magnífico", ha afirmado Wiseman a la 'NBC' sobre una misión en la que los astronautas han contemplado tanto la Tierra como la Luna desde su nave: "Ha sido verdaderamente asombroso".

Koch, por su parte, ha hablado sobre los hábitos de sueño de la tripulación: "Realmente nos encanta dormir aquí arriba. Creo que nuestros cuerpos están listos para descansar. La mayoría de nosotros ha dormido de maravilla".

Según cuenta Wiseman, ella duerme con la cabeza hacia abajo en medio del vehículo. "Es como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento", ha expresado en la 'ABC'.

Glover, por su parte, duerme en un rincón de la nave mientras que Hansen lo hace estirado en el asiento uno y el comandante Wiseman bajo las pantallas "por si algo sale mal".

Eso sí, Koch ha afirmado que la primera vez tuvo la ligera sensación de que algo no andaba bien: "Justo al despertar, tal vez sientes que estás cayendo o no reconoces tu entorno, pero es fantástico. Quiero decir, sinceramente, ser humano aquí arriba es una de las cosas más geniales de esta misión. Somos simplemente personas tratando de salir adelante".

La NASA ha usado varias canciones para despertar a la tripulación en su viaje. Este sábado los astronautas escucharon apartes de ‘Pink Pony Club’ de la cantante Chappell Roan.

Otro fallo en el inodoro

Así es la vida en el espacio. Una en la que, de nuevo, ha vuelto a fallar el inodoro. Sí, después de ese problema nada más despegar que Koch solucionó, el primer baño plenamente funcional que jamás ha habido en una nave espacial ha vuelto a sufrir un incidente.

Judd Erieling, director de vuelo de la misión, ha detallado que el fallo actual está relacionado con la formación de hielo en el sistema: "Intentamos expulsar el aire del tanque para aguas residuales conectado al retrete".

Mientras ven qué pasa "con la línea de ventilación", Erieling ha detallado que los astronautas en la Orión cuentan con dispositivos plegables de contingencia para orina, dos por cabeza, que "pueden ventearse al exterior o podrían recolectarse en bolsas de agua de contingencia".