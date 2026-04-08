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Misión de la NASA

Las increíbles fotos de la misión Artemis II a la Luna, las vistas desde la cara oculta y un espectacular eclipse

La NASA ha publicado una espectacular selección de las fotos tomadas durante la misión Artemis II a la Luna. La fase de observación de los astronautas de 'Orión' duró más de seis horas.

Más de 10 días en el espacio, un récord histórico y más de seis horas observando de cerca la Luna, su superficie, la perspectiva desde la cara oculta. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han vivido una de las experiencias más increíbles de sus vidas, en una misión que, por ahora, avanza con absoluto éxito. Un día después del sobrevuelo lunar, el momento más esperado de Artemis II, la NASA ha publicado algunas de las imágenes tomadas durante la fase de observación de los astronautas, que ha durado unas seis horas y que ha incluido más de media hora sin comunicación con Tierra.

Durante su viaje a la Luna, han podido ver destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores de la Luna, el brillo de la Tierra y el crácter Ohm a su paso por la órbita del satélite. Incluso un eclipse solar total, imperceptible desde la perspectiva de la Tierra. Estas son algunas de las fotografías que ha publicado la agencia espacial estadounidense de esta misión a la Luna.

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