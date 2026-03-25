Hace más de medio siglo que los humanos exploraron por primera vez nuestro satélite natural. Desde misiones robóticas hasta viajes tripulados históricos, la Luna ha sido objetivo de múltiples expediciones espaciales.

Durante más de seis décadas se han lanzado misiones espaciales con destino a la Luna, desde vehículos no tripulados hasta viajes tripulados con astronautas humanos. Esta exploración lunar incluye misiones orbitadoras, módulos de aterrizaje, rovers científicos y vuelos tripulados que han alcanzado u orbitado el satélite natural de la Tierra. Entender cuántos viajes ha habido a la Luna requiere distinguir entre distintos tipos de misiones: las no tripuladas, automatizadas y las que llevaron a seres humanos más allá de la órbita terrestre.

La presencia humana en la Luna, aunque breve en términos de tiempo, ha sido uno de los capítulos más memorables de la historia de la ciencia y la tecnología. Desde el primer contacto robótico con la superficie lunar hasta los últimos alunizajes no tripulados, cada misión ha aportado datos científicos fundamentales y ha ampliado nuestro conocimiento sobre la formación y evolución de la Luna. Estos viajes, tanto con personas como sin ellas, sitúan a la Luna como el cuerpo celeste más visitado por la humanidad hasta ahora.

Y lo sigue siendo: la NASA ha anunciado un ambicioso plan para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir una base lunar permanente en los próximos siete años. Ese es el futuro. ¿Pero qué ha ocurrido en el pasado? ¿Cuántos viajes ha habido a la Luna?

Misiones lunares: una fructífera historia de exploración

La exploración lunar comenzó a finales de los años 50 con misiones automáticas que buscaban comprender mejor el entorno del satélite terrestre. La Unión Soviética logró que su sonda Luna 2 fuera el primer objeto fabricado por el ser humano en impactar la Luna en 1959, marcando el inicio de una larga serie de misiones con distintos objetivos científicos. Desde entonces, se han lanzado más de 140 misiones lunares que han abarcado orbitadores, aterrizadores suaves, rovers, misiones de impacto y vuelos tripulados.

Entre estos lanzamientos, muchos han sido exitosos en sus objetivos científicos, mientras que otros fracasaron en alcanzar la órbita lunar o completar sus tareas. La inmensa mayoría de estas misiones fueron no tripuladas, diseñadas para estudiar la geología lunar, cartografiar la superficie, tomar fotografías detalladas o traer muestras de rocas y polvo lunar a la Tierra para su análisis. Las agencias espaciales de varios países -incluyendo Estados Unidos, la extinta Unión Soviética (URSS), China, India o Japón- han contribuido a esta amplia cartera de vuelos lunares.

Viajes tripulados: el histórico programa Apolo y los astronautas en la Luna

Aunque han existido muchas misiones no tripuladas, los viajes con humanos a la Luna han sido relativamente pocos pero muy significativos. El programa espacial estadounidense Apollo de la NASA fue el único que consiguió llevar astronautas más allá de la órbita terrestre y hasta la superficie lunar. Entre diciembre de 1968 y diciembre de 1972, la NASA lanzó nueve misiones tripuladas hacia la Luna, de las cuales seis lograron alunizar con éxito en la superficie lunar.

Las seis misiones de aterrizaje lunar tripulado fueron: Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, todas entre 1969 y 1972. En esas seis ocasiones, un total de 12 astronautas caminaron sobre la superficie lunar, mientras que otros tripulantes se mantuvieron orbitando en el módulo de mando.

Además, otras tres misiones tripuladas del programa Apolo (Apolo 8, Apolo 10 y Apolo 13) llegaron hasta la Luna sin aterrizar: Apolo 8 y Apolo 10 orbitaron el satélite natural sin descender a su superficie, mientras que Apolo 13 tuvo que abortar su alunizaje previsto debido a una avería técnica, regresando a la Tierra de manera segura.

La exploración lunar después de Apolo

Tras la última misión tripulada (Apolo 17), en 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisar la Luna. Sin embargo, la exploración automática ha continuado con éxito, con misiones robóticas modernas que han aterrizado suavemente y enviado rovers o dispositivos científicos, ampliando nuestro conocimiento lunar.

En la década actual, el interés por la Luna ha resurgido. Programas como Artemis de la NASA están diseñados para llevar nuevamente astronautas al entorno lunar, con misiones planificadas para orbitar la Luna y, eventualmente, aterrizar en su superficie. El proyecto Artemis 2, programado para principios de 2026, enviará una tripulación alrededor de la Luna antes de retornar a la Tierra, marcando el primer vuelo tripulado lunar en más de 50 años.

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