La razón por la que no se debe ir "tan feliz" a trabajar: "Da la sensación de que no tienes trabajo por hacer"

"Si ves a alguien llegando a la oficina sonriente y feliz cada día, ¿tú que piensas: que es feliz en su trabajo o que tiene poco trabajo por hacer?", plantea @albertg.ibern en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Alfonso Arús tiene clara la respuesta.

"Antes de que hagas la pregunta, la respuesta es sí", advierte Alfonso Arús a su hijo Hans que está a punto de lanzar una cuestión trascendental en el programa de Aruser@s. "Si vosotros vais a vuestra jornada laboral muy felices, ¿dais la sensación de que trabajáis menos?", formula al fin.

Esta reflexión surge de un vídeo viral de @albertg.ibern, experto en liderazgo, a quien un día un jefe de ventas le aconsejó que no fuera "tan contento" a trabajar. "Da la sensación de que no trabajas, de que no tienes trabajo por hacer", le insistió. A Albert le explotó la cabeza: "¿Desde cuándo trabajar serio significa trabajar mejor? ¿Desde cuándo disfrutar con tu trabajo significa que no estás comprometido?", defiende.

De hecho, él piensa que es "muy importante" trabajar "feliz" y anima a sus colegas managers a "hacer todo lo posible para que el equipo trabaje lo más feliz que pueda ser". "Si ves a alguien llegando a la oficina sonriente y feliz cada día, ¿tú que piensas: que es feliz en su trabajo o que tiene poco trabajo por hacer?", plantea finalmente.

Una cuestión que abre el debate en el plató del espacio matinal de laSexta, donde vemos reír a diario a todos los colaboradores y al presentador sin descanso. "¿Cúantas veces me han dicho a mí que nosotros deberíamos pagar por hacer el programa?", comenta Arús.

Sin embargo, las cámaras pillan en directo al equipo tras las cámaras... que está muy concentrado. Alba Gutiérrez señala directamente a los agonías y Tatiana Arús va más allá: "Al final, se acaba demostrando que las personas que intentan mostrar que están estresadas son las que menos hacen".

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