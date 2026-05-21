Alarma en Europa ante el récord de enfermedades de transmisión sexual: la sífilis se duplica en diez años y la gonorrea sube un 303%

Los detalles En apenas una década los casos se han disparado y sitúan como una de las razones a la escasa utilización de los preservativos. El ECDC insta a las autoridades sanitarias a tomar "acciones decisivas".

Europa enfrenta un alarmante aumento en las enfermedades de transmisión sexual (ETS), con España como uno de los países más afectados. En la última década, los casos de sífilis se han duplicado y la gonorrea ha aumentado un 303%. La escasa utilización de preservativos es una de las principales causas. El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha registrado 45.577 casos de sífilis y 106.331 de gonorrea desde 2015, siendo la clamidia la ETS más común con 213.443 casos. El ECDC insta a acciones urgentes para prevenir más contagios, destacando la necesidad de servicios accesibles de prevención y tratamiento. Las autoridades sanitarias deben actualizar sus estrategias para abordar esta crisis y mitigar sus consecuencias.

Europa está en alerta. Lo está por las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Porque hay nuevo récord de ETS. Porque en los últimos años se han disparado este tipo de infecciones siendo España uno de los países más afectados. Y es que en apenas diez años los casos de sífilis se han duplicado mientras la gonorrea ha aumentado en un 303%. Una de las razones de tal situación es la escasa utilización de los preservativos.

Porque los casos no han dejado de aumentar, tal y como ha informado y alertado el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) en unos datos que dejan clara la situación actual. Porque desde 2015 a esta parte los casos de sífilis han llegado a los 45.577. Porque los de gonorrea alcanzan ya los 106.331. En ese sentido, la ETS más frecuente sigue siendo la clamidia con 213.443 casos, con 3.490 de linfogranuloma venéreo.

Ante esto, la ECDC considera "urgentemente necesarias" acciones específicas para prevenir un mayor contagio, incluido entre mujeres en edad reproductiva. "Si no son tratadas, estas infecciones pueden causar complicaciones severas como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso", ha señalado Brudo Ciancio, jefe de la unidad de enfermedades de transmisión directa y prevenibles con vacunas del organismo.

En ese sentido, Ciancio ha resaltado también que los casos de sífilis congénita casi se habían duplicado entre 2023 y 2024, algo que podría acarrear complicaciones de por vida: "Proteger la salud sexual sigue siendo tan sencillo como usar condones con tus nuevas o múltiples parejas. Hazte un test si tienes síntomas como dolor, flujos o una úlcera".

Los hombres que tienen sexo con otros hombres son el grupo más afectado, con las subidas a largo plazo más acusadas en gonorrea y sífilis, mientras que en las personas heterosexuales se ha detectado un aumento de la sífilis, especialmente en mujeres en edad reproductiva.

"Revertir las tendencias al alza en casos de ETS requiere servicios de prevención accesibles, acceso más fácil a test, tratamientos más rápidos y una mejor notificación a las parejas para frenar la transmisión", señalan en la ECDC.

El organismo ,ante esto, insta a las autoridades sanitarias a actualizar de forma urgente sus estrategias para las ETS y reforzar los sistemas de control para monitorizar mejor el impacto de los esfuerzos de prevención.

"Sin acciones decisivas es probable que las tendencias actuales sigan, con lo que subirían las consecuencias negativas para la salud y la desigualdad en el acceso al tratamiento", recalcan.

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