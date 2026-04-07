Así es la vuelta a la Tierra de la tripulación Artemis II: más fácil gracias a la atracción que le proporciona la Luna

Los detalles "Actúa como si fuera un tirachinas, en el momento en que la nave ha pasado por detrás de la Luna y sale de esa trayectoria, le da un impulso y se mueve directamente ya hacia la Tierra", ha explicado la meteoróloga de laSexta, Joanna Ivars.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen regresan a la Tierra con el apoyo del presidente Donald Trump, quien ha felicitado a la tripulación. La astronauta Christina Koch expresó su alegría por volver a escuchar la Tierra tras ser la primera mujer en llegar a la órbita lunar. La nave Orión aprovecha la atracción lunar para facilitar el retorno, ahorrando combustible y garantizando seguridad, según explicó Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta. En su séptimo día a bordo, realizan maniobras de corrección de trayectoria y esperan amerizar cerca de San Diego el viernes. Trump ha mencionado la posibilidad de futuras misiones a Marte.

Con los deberes hechos y el beneplácito del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, —quien les ha dado las "gracias" y la "enhorabuena a todos"— Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen vuelven a la Tierra. "Estoy muy contenta de escuchar a la Tierra otra vez", declaraba la primera mujer en llegar a la órbita lunar.

El camino de vuelta será más fácil gracias a la atracción que le proporciona la Luna. "Actúa como si fuera un tirachinas, en el momento en que la nave ha pasado por detrás de la Luna y sale de esa trayectoria, le da un impulso y se mueve directamente ya hacia la Tierra", ha explicado la experta meteoróloga de laSexta, Joanna Ivars.

De esta manera, conseguirán salir ahorrando combustible y con mayor seguridad. "Aunque no tuviesen combustible la nave podría volver a entrar en la Tierra sin ningún problema", ha agregado Ivars.

Con el hilo musical de 'Tokyo Drifting', de Denzel Curry y Glass Animals, han comenzado este martes su séptimo día en la nave Orión. Llevarán a cabo la primera de las tres maniobras de corrección de trayectoria y, una vez en ruta y con los propulsores ya encendidos, podrán descansar de una jornada histórica.

Si todo sigue según lo previsto, finalizarán la misión con un amerizaje frente a la costa de San Diego en California este viernes. Quedan tres días de viaje y la vista ya está puesta en el futuro. "Sé que tienen a Marte muy presente, así que empezaremos a pensar en ello muy pronto", les ha dicho Trump. Todavía tendremos que esperar para ver la Luna como un trampolín para futuras misiones tripuladas a Marte.

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