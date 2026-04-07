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Cráter Carroll

Emotivo homenaje en la Luna: los astronautas de Artemis II nombran un nuevo cráter en honor a la esposa fallecida del comandante

Los detalles La tripulación dedicó unos segundos a abrazarse y recordar a los seres queridos que han fallecido, poco después de convertirse en la misión espacial tripulada que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

Imagen de los astronautas de la misión Artemis II
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Los astronautas de Artemis II tomaron unos minutos del día más importante de su misión para dedicarle a "un ser querido fallecido" uno de los cráteres vistos este lunes por primera vez por el ojo humano, y lo nombraron 'Carroll', en honor a la esposa del comandante Reid Wiseman.

La tripulación, compuesta por el comandante Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, tomaron unos segundos para abrazarse y recordar a los seres queridos que han fallecido, poco después de convertirse en la misión espacial tripulada que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

"Su nombre era Carroll; la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie, (el cráter) es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll", dijo el especialista Hansen encargado de hacer el anuncio, visiblemente emocionado

Wiseman perdió trágicamente a su esposa a causa del cáncer en 2020. El cráter 'Carroll' se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra.

Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se realizó el homenaje, según informó la NASA.

Un momento muy emotivo que provocó que los astronautas no pudiesen evitar emocionarse. "Somos una familia de astronautas muy unida y perdimos a un ser querido"; expresó Hansen, señalando que para ellos sería muy especial que aceptasen su propuesta para ponerle ese nombre al nuevo cráter.

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de seis horas marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. Ahora, se preparan para emprender su regreso a la Tierra tras haber alcanzado varios hitos.

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