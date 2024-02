Leche, cacao, avellanas y azúcar. La receta se sabe y casi se canta. Este 5 de febrero es el Día Mundial de la Nutella gracias a la iniciativa de una fan, que decidió que un sabor así merecía un día propio. Obviamente, la marca está más que contenta con la iniciativa.

Para celebrar la efeméride, hemos decidido salir a la calle con un plato repleto de este manjar y no falla: todo el mundo dice que quiere uno. "Sabe a infancia", nos dicen unos. Para otros, es como volver "a un cumpleaños infantil". Y hay quien, cuando la paladea, no puede dejar de pensar en los "bocatas que me daba mi madre en el parque".

Pero, como si comiéramos toda la que queremos nos dolería la tripa, le hemos pedido al nutricionista Rubén Bravo que nos haga una versión con menos calorías. "La clave es cambiar el azúcar por edulcorante y la manteca de palma por un queso fresco 0%", explica. La leche en polvo ha de ser desnatada, el cacao puro y las avellanas se mantienen.

La nueva receta sigue teniendo calorías, pues las avellanas no las sustituimos y son un alimento con un alto valor energético, pero es una opción algo más saludable.