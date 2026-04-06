Un nuevo récord histórico: los astronautas de Artemis II ya son los humanos en alcanzar la mayor distancia desde la Tierra

¿Y ahora qué? Ya en la órbita lunar, uno de los momentos clave es el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna para tomar fotografías y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

La tripulación de Artemis II ha logrado un hito histórico al batir el récord de distancia más lejana recorrida por humanos desde la Tierra, superando el registro del Apolo 13 de 1970. Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen alcanzaron 406.777 kilómetros de distancia. Durante el sobrevuelo lunar, que incluye un eclipse solar total, la cápsula Orión ha permitido estudiar la cara oculta de la Luna, aunque los astronautas perdieron comunicación con la Tierra por 40 minutos. La misión también ha bautizado dos nuevos cráteres lunares, Integridad y Carroll, en honor a la fallecida esposa de Wiseman. Artemis II regresará a la Tierra tras un viaje de diez días.

La tripulación de Artemis II ha alcanzado un nuevo hito para la humanidad este lunes al batir el récord de la mayor distancia jamás recorrida hasta ahora por el ser humano desde la Tierra. Los cuatro astronautas —Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— han superado así el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsulas Orión ha logrado este hito a las 12:57 horas del este de Estados Unidos (las 1957 en la España peninsular) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna. "Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", ha declarado Hansen.

"Aprovechamos esta oportunidad para retar a la generación actuales y las futuras para que este récord de distancia no tarde mucho en batirse de nuevo", ha añadido el astronauta canadiense. La misión ha roto también el récord del mensaje que ha viajado "más lejos" en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales han enviado un correo electrónico a la tripulación, según expuso el organismo estadounidense.

Los astronautas han bautizado, además, dos nuevos cráteres de la Luna. El primero lleva el nombre de Integridad, el que los astronautas han dado a su nave. El segundo es Carroll, un nombre que el comandante Reid Wiseman ha deletreado a punto de romper a llorar, ya que se trata de un homenaje a su mujer, Anne Carroll Taylor Wiseman, que falleció de cáncer en 2020 cuando tenía 46 años. Wiseman y Hansen se han fundido después en un abrazo.

Un nuevo récord histórico: los astronautas de Artemis II ya son los humanos en alcanzar la mayor distancia desde la Tierra

Durante este sobrevuelo, en el que verán un eclipse solar total, los cuatro astronautas establecerán su propio récord de distancia con respecto a la Tierra, cuando se encuentren a 406.777 kilómetros de nuestro planeta. El registro del Apolo 13 data de 1970, cuando la misión que popularizó la frase "Houston, hemos tenido un problema" sufrió un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Uno de los momentos clave al orbitar la Luna es el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite. La última vez que un ser humano contempló en primera persona esta región de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

"La observación directa de la superficie lunar por parte de los astronautas, junto con todos los avances científicos logrados en las últimas décadas, podría revelar nuevos descubrimientos y una apreciación más profunda de las características de la superficie lunar", dijo en un comunicado la agencia espacial.

El sobrevuelo de la Orión —equipada con 32 cámaras— permitirá estudiar con mayor detalle la cara oculta lunar, pero también provocará que los astronautas pierdan las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos, el tiempo que la Luna se interponga entre el planeta y la nave. La cuenca Oriental será uno de los principales objetos de estudio para la tripulación, un cráter de impacto de 930 kilómetros de ancho en el hemisferio sur de la Luna.

El viaje de Artemis II comenzó el pasado miércoles, cuando despegó desde Cabo Cañaveral, en Florida. Tras orbitar la Tierra, la nave Orión se dirigió en línea recta hasta interceptar a la Luna en su rotación sobre el planeta. Ya en la órbita lunar, la nave pasará ahora por la cara oculta del satélite y después usará la fuerza gravitacional de la Luna para usar esa energía y regresar a la Tierra.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 hora del este (17:25 GMT), en el marco de su regreso a la Tierra, que está previsto para este viernes tras un histórico viaje de diez días.

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