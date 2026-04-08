Los astronautas de Artemis II inician la maniobra clave para volver a la Tierra

La tripulación de Artemis II captura esta imagen el lunes 6 de abril de 2026, mientras orbitaban la Luna.

El contexto Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ha ejecutado de manera exitosa. La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La tripulación de la misión Artemis II ha llevado a cabo con éxito la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB) para ajustar la trayectoria de la cápsula Orión hacia la Tierra. Los astronautas encendieron los motores a las 8:03 hora del este de EE.UU., completando la primera de tres operaciones necesarias. Esta maniobra permite que Orión reentre en la atmósfera terrestre con un ángulo seguro para un amerizaje en el océano Pacífico, cerca de San Diego. La NASA prevé condiciones climáticas favorables para el amerizaje el viernes, con el USS John Murtha listo para recoger a la tripulación. Artemis II ha orbitado la Luna, y la misión proporcionará información valiosa para futuros proyectos espaciales de EE.UU.

La tripulación de la misión Artemis II ha iniciado con éxito este martes la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Los astronautas de Orión han encendido con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 horas del este de EEUU, la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso. Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ha ejecutado de manera exitosa.

La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.

La NASA ha dicho este miércoles también que prevé un clima favorable para que Orión americe el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California. Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

La tripulación dedicará estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra. La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.