Las canciones con las que los 4 astronautas de Artemis II se han despertado en su viaje a la Luna

El objetivo de la misión Artemis II es puramente científico, pero los cuatro astronautas a bordo del 'Orión' también tienen sus pequeños momentos de asueto y la NASA se ha encargado de que la música les haga compañía en esta misión.

Todavía faltan varios días para poder afirmar que la misión Artemis II de la NASA ha concluido con éxito. Pero por ahora, todo ha salido como se esperaba (e incluso mejor): Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochy Jeremy Hansen se han convertido ya en los seres humanos que más lejos de la Tierra han llegado, al superar los 400.000 kilómetros de distancia. Lo hicieron poco antes de las 20:00h (hora peninsular española) del lunes 6 de abril de 2026, una fecha que pasará a la historia, rompiendo el récord de distancia de la misión 'Apolo 13'. Fue en un momento exacto, porque todo, en las misiones de la NASA, está cronometrado al milímetro.

Y todo es todo: el tiempo que pasaron incomunicados, el momento exacto en el que entraban en la esfera de influencia lunar, el minuto en el que comenzó el eclipse solar. Y más allá de lo puramente científico, también están milimetrados otros momentos de la tripulación del 'Orión'. Uno de ellos, el momento de romper el sueño: a nuestras 15:50h, la NASA se encargaba de despertar a los astronautas de Artemis II a bordo de la cápsula para comenzar el que ha sido el día más importante de esta misión, el sexto día de vuelo hacia la Luna. Y cada día lo hacen, además, con una canción.

Porque aunque el objetivo de esta misión es puramente científico, también los cuatro astronautas han tenido sus momentos de asueto y diversión, y es que aunque algunos piensen que cuando uno va feliz a trabajar da la sensación de que lo hace peor o no está comprometido, no tiene por qué ser así. Así que la agencia espacial se ha encargado, entre otras cosas, de que la música les haya ido acompañando en la misión.

Se trata de una tradición que viene de misiones anteriores: cada día, a una hora fijada, el Centro de Control de Misión se comunica por radio con 'Orión' y reproduce un breve fragmento de una canción para ayudarlos a comenzar el día con energía positiva. Algunas de esas canciones las ha ido compartiendo la NASA en sus redes sociales; otras, las ha localizado el medio especializado 'Space', creando una pequeña lista de Spotify de las canciones que han acompañado a los astronautas de 'Orión' hacia la Luna:

Día 1 de vuelo: 'Sleepyhead' de Young & Sick

Día 2 de vuelo: 'Green Light' de John Legend con André 3000

Día 3 de vuelo: 'In a Daydream', de Freddy Jones Band

Día 4 de vuelo: 'Pinky Pony Club', de Chappell Roan

Día 5 de vuelo: 'Working Class Heroes (work)', de CeeLo Green

Día 6 de vuelo: 'Good morning', de Mandisa, TobyMac

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