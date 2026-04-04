Artemis II, más cerca de la Luna que de la Tierra: la nave avanza a más de 5.600 kilómetros por hora para hacer historia

Los detalles La nave sigue su curso sin contratiempos y tiene cada vez más cerca el satélite, del que tomarán diversas fotografías de la hasta ahora nunca vista cara oculta lunar. Está previsto que lleguen a su destino el lunes.

La misión Artemis II avanza exitosamente hacia la cara oculta de la Luna, un lugar aún inexplorado por el ser humano. La nave Orión, tras solucionar problemas de comunicación y del inodoro, ha recorrido más de la mitad del trayecto y se aproxima al satélite a 5.632 km/h. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a punto de superar la distancia alcanzada por el Apolo 13 en 1970. La misión sigue según lo previsto, permitiendo cancelar una maniobra de corrección de trayectoria. Los tripulantes están en "gran espíritu" y realizan tareas científicas y de preparación para la observación lunar, además de practicar procedimientos médicos de emergencia.

La misión Artemis II continúa con su avance. Continúa dando paso tras paso para llegar a la Luna. A la cara oculta de la Luna. A un lugar que el ser humano aún no ha visto y del que sacarán fotos en alta definición. Tras el despegue, y después de arreglar diversos problemas relacionados con la comunicación y el inodoro, la nave Orión ha superado ya la mitad del trayecto y está más cerca del satélite que de la Tierra.

Va como debe ir. Por la ruta adecuada. A una velocidad de 5.632 kilómetros por hora acercándose por momentos a su objetivo. A su gran objetivo. A un lugar al que llegarán, si nada se tuerce, el próximo lunes.

Superando en distancia a la que alcanzó el Apolo 13 en 1970. Porque hace más de medio siglo la nave se alejó hasta los 400.171 kilómetros. Porque en esta ocasión serán 406.773 a los que esté la nave Orión.

A los que lleguen los cuatro astronautas que forman parte de la misión. Porque ataviados con sus galácticos trajes naranjas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están a escasas horas de dar un gran paso para la humanidad.

Uno en el que se verá por primera vez la cara oculta de la Luna. Uno que va según lo previsto, sin mayores contratiempos. Tal es así que los controladores de vuelo del Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NAsa en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria.

Iba a ser el primero de los tres ajustes de trayectoria que estaban previstos en el cronograma de la misión. Para afinar la velocidad. Para hacer lo propio con la dirección. Eso sí, la NASA ha compartido que todo ajuste que resulte necesario se realizará en una maniobra posterior.

En ese sentido, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, ha afirmado que los cuatro astronautas están con un "gran espíritu" y que en la cápsula Orión, dentro de la gran cantidad de trabajo que tienen, se lo están pasando en grande.

Porque la agenda es intensa. Aparte de la maniobra de corrección cancelada, los tripulantes de la nave han llevado a cabo diversas operaciones, una preparación científica para la observación lunar y demostraciones sobre la salud de la tripulación.

Durante la jornada, los cuatro astronautas debían practicar cómo acondicionar la cabina para las observaciones lunares, entre lo que se incluye el guardado de equipos, la preparación de cámaras y el ensayo de movimientos en microgravedad de un espacio que la NASA compara con el tamaño de dos monovolúmenes.

La NASA también ha indicado que la tripulación iba a realizar una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante atragantamientos para evaluar los procedimientos médicos de emergencia a bordo, mientras que Koch tenía previsto probar el sistema de comunicaciones de emergencia de la Orión en la Deep Space Network.

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