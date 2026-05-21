Los partidos a la izquierda del PSOE aceptan dialogar, pero exigen a Rufián que "concrete" su proyecto

Los detalles En la hipótesis que plantea Rufián, con el peso en los partidos regionalistas, el mapa de España tendría ya muchos huecos ocupados, lo que hace que surjan las incógnitas. ¿Cómo se compatibilizan esas listas con las izquierdas nacionales? O, con el protagonismo de ERC, ¿dónde quedarían los Comunes?

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado su disposición a liderar una candidatura en España a la izquierda del PSOE. La propuesta ha generado reacciones diversas entre los partidos aludidos, que piden concreción sobre cómo integrar a grupos de izquierda nacionalista o regionalista con partidos nacionales como Izquierda Unida o Sumar. Rufián sugiere que las izquierdas regionales lideren el movimiento, lo que plantea desafíos en la compatibilidad con las izquierdas nacionales. Ada Colau ve positivo el avance de Rufián, mientras que Enrique Santiago, de IU, critica los "hiperliderazgos" y aboga por un proyecto de izquierda federal. laSexta te ofrece toda la actualidad sobre este tema.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, daba el paso de forma pública este miércoles. Por primera vez anunciaba que está dispuesto a liderar una candidatura en toda España a la izquierda del PSOE.

La primera reacción de esos partidos aludidos es que aceptan dialogar, pero le exigen a Rufián "concreción". Y es que el gran problema reside en como llevar la idea a la realidad. Es decir, cómo aglutinar en una candidatura a todos los grupos de la izquierda nacionalista o regionalista con partidos nacionales como Izquierda Unida o el proyecto Sumar.

Las izquierdas nacionales hacen énfasis en su lugar, porque el hipotético proyecto de Rufián siempre ha ido encaminado a que cada izquierda arraigada al territorio es la que tiene que liderar el movimiento.

Y ahí surgirían los problemas. En la hipótesis que plantea Rufián, con el peso en los partidos regionalistas, el mapa de España tendría ya muchos huecos ocupados, lo que hace que surjan las incógnitas. ¿Cómo se compatibilizan esas listas con las izquierdas nacionales? O, con el protagonismo de Esquerra, ¿dónde quedarían los Comuns?

Para Ada Colau, líder de Comuns y exalcaldesa de Barcelona, todo es cuestión de sentarse. "Es una buena noticia el que haya dado un paso más y que exprese lo que otros pensamos de articular el espacio progresista que quiere una transformación ambiciosa. Rufián ha tenido la capacidad de comunicar y de conectar con ese sentido común y yo digo que sí, que puede ayudar", ha expuesto Colau en Al Rojo Vivo.

En ese sentido, ha remarcado que el tiempo se acaba: "Estamos en el descuento. La situación es compleja y tensa y nos estamos jugando mucho. Queda un año para las elecciones y hay que sentarse y concretar. Hasta ahora todo se ha centrado o limitado a hablar en los medios".

Sin embargo, para Rufián tiene claro que "las izquierdas españolas son el problema actualmente". "No es mi opinión, es información", afirma.

Y en Izquierda Unida, su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, ha tirado de cierta ironía señalando que su formación está "deseando" que alguien les explique la propuesta porque lo han pedido "en varias ocasiones" y todavía no han tenido "la suerte" de que se les detalle.

En todo caso, ha precisado que en IU creen que los "hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años" y que son partidarios de un "proyecto de izquierda federal con un proyecto de país integral" y "que no anteponga la prioridad regional". "Pero bueno -ha añadido-, la propuesta del señor Rufián, como una propuesta más de la izquierda, nosotros, por supuesto con mucho cariño, la vamos a estudiar".

Antes del ofrecimiento de Rufián, a principios de semana, Antonio Maíllo (IU)era claro. Para él desplazar a los partidos estatales siempre será un error.

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