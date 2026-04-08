Ahora

🌘DIRECTO

Sigue la misión Artemis II en tiempo real

Curiosidades de la vida espacial

La vida de los astronautas de Artemis II en la nave: así es como se duchan, comen, duermen y van al baño

Los detalles Para hacer sus necesidades, cuentan con un inodoro que ha costado casi 20 millones de euros y que está preparado con un sistema para expulsar la orina al espacio, aunque ha estado fallado.

Astronautas de la misión Artemis II.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La imagen de un bote de Nutella flotando dentro de la nave de la misión Artemis II ha generado una gran expectación. La NASA ha señalado que no se trata de publicidad espacial, y es que este producto entra dentro del tipo de los alimentos que los astronautas pueden consumir.

"Lo que pueden tomar son comidas que se puedan consumir tal cual, que se puedan calentar o que se puedan rehidratar, añadirles agua para tener el plato que se haya preparado", explica Álex Riveiro, divulgador científico.

Un ejemplo de su dieta es un cóctel de camarones que enseña la propia astronauta Christina Koch. "Este ya está rehidratado. Le hemos añadido agua y los camarones la han absorbido. La verdad es que está bastante rico", señala.

Para hacer sus necesidades, los tripulantes de la nave Orión cuentan con un pequeño espacio. "Hay suficiente espacio para flotar dentro y cerrar la puerta", indica Jeremy Hansen desde la nave.

Un inodoro que ha costado casi 20 millones de euros. "Tiene un sistema para separar la orina por un lado, que se expulsa despacio, es un sistema que ha estado fallando estos días, de hecho estaban utilizando bolsas para orina. Y por otro lado, las heces se almacenan en un contenedor, que ya se vaciará una vez la misión haya llegado a la Tierra", detalla Álex Riveiro.

Además, para orinar, cada astronauta dispone de un embudo personal conectado a una manguera flexible.

Sobre la higiene personal, en vez de ducharse usan toallitas. A bordo, además, las mujeres pueden llevar compresas o tampones. Aunque habitualmente prefieren estos últimos porque funcionan mejor en microgravedad.

A la hora de descansar, ellos mismos cuentan que es algo bastante cómico. "Christina duerme boca abajo en medio de la nave, como un murciélago suspendido", indica Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II.

En cuanto a si pueden enfermar, Álex Riveiro reconoce que es bastante difícil que ocurra. "La tripulación está en cuarentena durante generalmente dos semanas, así que la posibilidad de contraer enfermedades es muy baja. No es imposible, pero es muy difícil porque es un entorno muy controlado", destaca.

Sin duda, un espacio muy controlado y con poco espacioso, pero con grandes vistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU celebran su acuerdo de alto el fuego: Trump reivindica una "victoria total" y Teherán permitirá el "paso seguro" por Ormuz
  2. El temor a una economía sin petróleo debilita a EEUU: los países negocian con Irán su paso por el estrecho de Ormuz mientras ignoran la ira de Trump
  3. Primer día de juicio, primera dosis de recuerdos para Ábalos: del piso de Jéssica a las negaciones de su hijo Víctor y las entregas de dinero a Joseba en Ferraz
  4. Las increíbles fotos de la misión Artemis II a la Luna, las vistas desde la cara oculta y un espectacular eclipse
  5. Arranca la campaña de la Declaración de la Renta, con novedades para desempleados, rentas de ahorro o nuevas deducciones
  6. Una droga más fuerte y peligrosa que el fentanilo: el consumo de nitazenos ya mata en España