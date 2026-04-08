La vida de los astronautas de Artemis II en la nave: así es como se duchan, comen, duermen y van al baño

Los detalles Para hacer sus necesidades, cuentan con un inodoro que ha costado casi 20 millones de euros y que está preparado con un sistema para expulsar la orina al espacio, aunque ha estado fallado.

La misión Artemis II ha captado la atención con una imagen de un bote de Nutella flotando en la nave, lo que la NASA aclara no es publicidad, sino parte de la dieta permitida para los astronautas. Álex Riveiro, divulgador científico, explica que los alimentos deben ser consumibles tal cual, calentables o rehidratables. Christina Koch, astronauta, muestra un cóctel de camarones rehidratado. Para las necesidades fisiológicas, la nave Orión dispone de un costoso inodoro que separa orina y heces. La higiene se realiza con toallitas y el descanso es peculiar, con astronautas durmiendo en posiciones inusuales. El entorno controlado minimiza riesgos de enfermedad.

La imagen de un bote de Nutella flotando dentro de la nave de la misión Artemis II ha generado una gran expectación. La NASA ha señalado que no se trata de publicidad espacial, y es que este producto entra dentro del tipo de los alimentos que los astronautas pueden consumir.

"Lo que pueden tomar son comidas que se puedan consumir tal cual, que se puedan calentar o que se puedan rehidratar, añadirles agua para tener el plato que se haya preparado", explica Álex Riveiro, divulgador científico.

Un ejemplo de su dieta es un cóctel de camarones que enseña la propia astronauta Christina Koch. "Este ya está rehidratado. Le hemos añadido agua y los camarones la han absorbido. La verdad es que está bastante rico", señala.

Para hacer sus necesidades, los tripulantes de la nave Orión cuentan con un pequeño espacio. "Hay suficiente espacio para flotar dentro y cerrar la puerta", indica Jeremy Hansen desde la nave.

Un inodoro que ha costado casi 20 millones de euros. "Tiene un sistema para separar la orina por un lado, que se expulsa despacio, es un sistema que ha estado fallando estos días, de hecho estaban utilizando bolsas para orina. Y por otro lado, las heces se almacenan en un contenedor, que ya se vaciará una vez la misión haya llegado a la Tierra", detalla Álex Riveiro.

Además, para orinar, cada astronauta dispone de un embudo personal conectado a una manguera flexible.

Sobre la higiene personal, en vez de ducharse usan toallitas. A bordo, además, las mujeres pueden llevar compresas o tampones. Aunque habitualmente prefieren estos últimos porque funcionan mejor en microgravedad.

A la hora de descansar, ellos mismos cuentan que es algo bastante cómico. "Christina duerme boca abajo en medio de la nave, como un murciélago suspendido", indica Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II.

En cuanto a si pueden enfermar, Álex Riveiro reconoce que es bastante difícil que ocurra. "La tripulación está en cuarentena durante generalmente dos semanas, así que la posibilidad de contraer enfermedades es muy baja. No es imposible, pero es muy difícil porque es un entorno muy controlado", destaca.

Sin duda, un espacio muy controlado y con poco espacioso, pero con grandes vistas.

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