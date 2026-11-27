Los detalles Aunque Abascal y Feijóo han evitado enfrentarse directamente, ambos han protagonizado intensos cruces de reproches con el bloque de izquierdas, que ha hecho pinza. No obstante, la candidata de Frente Amplio no ha dudado en cuestionar algunas de las posiciones del presidente del Gobierno.

Los cuatro candidatos a la Presidencia del Gobierno se han enfrentado este jueves en el último debate antes de las elecciones generales de este domingo. Pedro Sánchez (PSOE) —a diferencia que en el cara a cara— se ha mostrado mucho más combativo y Ada Colau (Frente Amplio) ha liderado reivindicando su agente frente a un Alberto Núñez Feijóo (PP) y un Santiago Abascal (Vox) centrados en el desgaste del Ejecutivo.

Colau ha sido la encargada de abrir el debate organizado por la Academia de Televisión, y lo ha hecho condenando la violencia machista y pidiendo a sus compañeros que se sumen a ella. "Ayer fue 25 de noviembre y otra mujer fue asesinada por violencia machista. Ya van 49 en este 2026. Como mujer, como candidata a la presidencia, no puedo empezar el debate sin condenar la violencia machista y sin dejar claro que las mujeres no vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha expuesto.

Y ha puesto a Vox en el foco: "Quiero dejar claro que nos jugamos que gane una coalición u otra. O una con Vox u otra con Frente Amplio. Las mujeres vamos a ser determinantes, vamos a votar en masa el domingo. Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar".

Abascal, el último en intervenir en ese primer minuto, ha sido, además, el único que no se ha sumado a esa condena. "Yo no voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren", a quienes ha acusado de "condenar a las mujeres a la inseguridad más brutal". Mientras, ha preferido cargar contra el presidente del Gobierno, de quien ha dicho que no se "arrepiente" de todas las maneras en que le ha calificado: "Sánchez ha sido el enemigo público número uno", ha dicho, y le ha achacado que "su Gobierno ha promovido una inmigración masiva que lo ha cambiado todo".

Sí han sumado a esa condena, cada uno a su manera, Sánchez y Feijóo. El primero ha pedido en su intervención elegir entre "un camino que lleva a una España del pasado, de recortes, de congelación de salarios y de derogación de conquistas sociales en el ámbito del feminismo" y otro que "lleva a una España próspera, moderna y admirada en el mundo entero". "Feijóo y Abascal van a tratar de tapar su proyecto de involución con muchos bulos e insultos", ha afirmado Sánchez, haciendo referencia a las mentiras y descalificaciones vertidas por el candidato del PP en el cara a cara del pasado jueves.

Mientras, Feijóo ha optado en su primer minuto por cargar contra Sánchez recordando todas las preguntas a la que no le contestó en ese cara a cara. "No contestó por qué eligió al señor Ábalos y después al señor Cerdán. No contestó nada, nada de Zapatero. El señor Sánchez no contesta nada, solo huye". "Y esta noche seguramente volverá a huir. Pero España sí que necesita respuestas, verdad, decencia y gestión. Y yo estoy aquí para dárselas", ha remarcado.

Enfrentamiento tenso por la vivienda

El bloque de vivienda ha estado marcado por el enfrentamiento entre Abacal y Colau tras culpar el de Vox a la migración de los problemas en esta cuestión. El líder de la ultraderecha ha señalado que la causa de que "haya más gente buscando empleo y menos casas disponibles" es que "en los últimos seis años han entrado en España seis millones de personas".

"Los precios de la vivienda, señores, se deciden en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras. Y es una estafa hablar de la vivienda sin hablar del problema de la inmigración masiva en España", ha dicho. Ante esto, Colau ha contestado: "¿Cuando habla de extranjeros habla de los fondos buitre, que acumulan cientos de miles de vivienda que suben los alquileres?". Ahí, Abascal ha respondido apuntando a Sánchez: "El único buitre que hay es el presidente del Gobierno". Unas palabras que la candidata de Frente Amplio le ha recriminado: "Me da vergüenza que en política se insulte".

Colau también ha señalado a Sánchez asegurando que el Gobierno ha "suspendido" en materia de vivienda. "Ábalos dijo que la vivienda era un derecho, pero también un bien de mercado, y no se puede especular un bien de primera necesidad" ha defendido.

Mientras, Sánchez ha defendido la ley estatal de vivienda como "una de las mayores conquistas de la democracia". El candidato socialista ha defendido "que la vivienda sea un derecho" frente a "PP y Vox, que quieren que sea un objeto de especulación". Para ello, ha expresado la necesidad de "que haya un Congreso con una representación progresista más amplia" para "sortear el tapón de la regulación" que en la última legislatura llevaron a cabo PP, Junts y Vox.

Por su parte, Feijóo ha preguntado a Sánchez y Colau si están a favor de la okupación. El 'popular' ha insistido en que el objetivo del PP es construir "un millón de viviendas", la "modificación de la ley del suelo", la "modificación de la ley de propiedad horizontal", "licencias a los 90 días" y, para los jóvenes, "la mayor rebaja fiscal de nuestra historia, un 60% menos de impuestos y avales hasta el 100%". También "combatir el miedo de los propietarios. 15.000 okupas. Señorías, señores, ¿ustedes están en contra de la okupación ilegal de viviendas? Me gustaría que me lo respondieran", ha agregado dirigiéndose a Sánchez y Colau.

Sánchez pasa de la defensa al ataque

Sánchez se ha mostrado más combativo en esta ocasión, haciendo un tándem con la candidata del Frente Amplio que Feijóo y Abascal no han querido o podido imitar. En cuanto a la corrupción, el presidente del Gobierno ha afirmado que "el PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción". "Aparentemente, lo que hace el PP es comprar esa corrupción", ha agregado. "Si no que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular", ha remarcado.

"Yo lo he dicho en muchas ocasiones, corrupción cero no existe, pero tolerancia cero sí existe", ha afirmado, y ha agregado: "Nosotros cuando desgraciadamente hemos sufrido la corrupción, hemos actuado inmediatamente. Hemos expulsado, hemos tomado medidas, he pedido perdón y se ha colaborado con la Justicia". Así, ha señalado que "eso es mucho más de lo que hace el señor Feijóo y el señor Abascal, que tienen 42 casos de corrupción abiertos y no han hecho absolutamente nada. Desde la expareja de la señora Ayuso al exministro Montoro, tampoco dicen absolutamente nada".

"En este caso, también el señor Feijó y el señor Abascal, lo están demostrando allí donde gobiernan en las comunidades autónomas, que están desmantelando todas las instituciones de lucha contra la corrupción, no representan la alternancia, representan también en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pues una auténtica involución", ha concluido esa intervención.

En otro momento del debate, Sánchez ha puesto en el foco el bono térmico que cobra Abascal. "¿Es mentira que usted está cobrando el bono social térmico?", le ha preguntado. Todo, tras las palabras de Abascal, que primero han tenido respuesta en Ada Colau y luego en el presidente del Gobierno: "Quizá se refiere al bono social térmico, pero quiere cargarse el ingreso mínimo vital y congelar el salario mínimo vital, con un tajo público de 115.000 millones y se quedan tan pancho para meter a al economía en recesión. No saben ni de lo que hablan".

"Lo único que ha aportado la ultraderecha a España han sido insultos, mentiras, bulos y recortes masivos al gastos social", ha afirmado Sánchez. Para terminar, le ha dejado una frase tras la defensa de Abascal al cobro del bono social térmico: "A otro perro con ese hueso".

Feijóo y Abascal, contra el Gobierno

El debate ha subido de tono en el bloque de inmigración. Abascal ha llamado a Sánchez "sinvergüenza" y el presidente le ha reprochado que difundiera "bulos sobre la inmigración". En ese bloque, Abascal y Feijóo han hablado de "invasión" de Ceuta, si bien el líder de Vox ha defendido limitar la sanidad a los españoles, mientras Feijóo ha defendido una migración controlada.

Feijóo ha afirmado que "durante toda la campaña llevan diciendo: 'Cuidado, que viene el PP, cuidado, que viene Feijóo", y ha agregado: "Pues sí, tengan ustedes cuidado. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a admitir la delincuencia en el Gobierno ni en la Administración pública".

El candidato del PP ha asegurado que, si llega al Ejecutivo, actuará "contra los corruptos y se le acabó el chollo a los corruptos". En este sentido, se ha dirigido directamente a Sánchez y al PSOE para prometer "una auditoría de arriba abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles". "Y los españoles van a saber la verdad", ha añadido.

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