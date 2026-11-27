El director de 'elDiario.es' ha insistido en que la expresión utilizada por el 'popular' resulta "impresentable", independientemente de que se interprete como un reproche y no como una orden directa a la candidata del Frente Amplio.

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha criticado en Al Rojo Vivo la actitud de Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral, después de que el líder del PP se dirigiese a Ada Colau con un "y usted, calladita". Para Escolar, el hecho de que los portavoces del PP y Vox hayan tenido que salir a justificar algunas de las intervenciones de sus candidatos tras el encuentro evidencia los errores que cometieron.

"Basta con ver de qué están hablando los portavoces de los partidos en el postdebate. Uno intentando justificar por qué no dijo nada de la violencia machista. Y el otro intentando justificar el 'pero usted calladita'. Pues ahí se ve dónde han estado los errores de los dos", ha señalado.

El periodista ha insistido en que la expresión utilizada por Feijóo resulta "impresentable", independientemente de que se interprete como un reproche y no como una orden directa a la candidata del Frente Amplio. "El 'y usted, calladita' es impresentable, aunque fuese un reproche y no un imperativo y no una orden, sigue siendo impresentable", ha defendido.

En ese momento, Ana Pastor ha puesto el acento en el diminutivo empleado por el líder del PP: "Sobre todo por el diminutivo, ¿no? No es lo mismo Ana que Anita y callada que calladita". Escolar ha coincidido en que Feijóo ha tenido que dar explicaciones por sus palabras y ha rematado: "Lo tiene que explicar porque ha metido la pata".

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