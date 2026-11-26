Los detalles El líder del PSOE ha catalogado la ley estatal de vivienda como "una de las mayores conquistas de la democracia": "Donde se está aplicando, como en Barcelona, el precio del alquiler ha caído un 4%".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha criticado la gestión del Gobierno de coalición en materia de vivienda, señalando que no ha diferido significativamente de las políticas de la derecha. Colau ha propuesto a Pedro Sánchez que se forme un nuevo Gobierno progresista que implemente medidas audaces, como la expropiación de viviendas a fondos buitre para destinarlas al alquiler social. Sánchez ha defendido la ley estatal de vivienda como una conquista democrática, destacando su impacto positivo en la reducción de los precios del alquiler en Barcelona. Además, ha subrayado la necesidad de un Congreso con mayor representación progresista para superar obstáculos legislativos impuestos por PP, Junts y Vox.

"Se han hecho cosas bien en el Gobierno progresista, pero en materia de vivienda se ha suspendido". Así ha criticado Ada Colau, candidata del Frente Amplio, la gestión del Ejecutivo de coalición durante la última legislatura, criticando que la política del PSOE en esta cuestión no ha sido marcadamente diferente de las posturas de la derecha.

"Ábalos dijo que la vivienda era un derecho, pero también un bien de mercado, y no se puede especular un bien de primera necesidad" ha defendido Colau, que ha propuesto a Pedro Sánchez que "reeditemos un Gobierno progresista y que, entre las primeras medidas, haya medidas valientes para expropiar viviendas a los fondos buitre y pasarlas al alquiler social".

Sánchez ha respondido defendiendo la ley estatal de vivienda como "una de las mayores conquistas de la democracia". "Donde se está aplicando, como en Barcelona, el precio del alquiler ha caído un 4%, mientras que donde no se aplica, ha subido un 11%", ha expuesto el candidato del PSOE a la reelección.

El candidato socialista ha defendido "que la vivienda sea un derecho" frente a "PP y Vox, que quieren que sea un objeto de especulación".

Para ello, Sánchez ha expresado la necesidad de "que haya un Congreso con una representación progresista más amplia" para "sortear el tapón de la regulación" que en la última legislatura llevaron a cabo PP, Junts y Vox.

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