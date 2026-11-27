Entre líneas El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para el 29N ha puesto el foco en la idea de Vox del "tajo público de 115.000 millones" y lo "único que ha aportado la ultraderecha a España": "Insultos, mentiras y bulos".

En el debate a cuatro previo a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, candidato del PSOE, cuestionó a Santiago Abascal sobre el cobro del bono social térmico. Sánchez le preguntó directamente si era cierto que lo estaba cobrando. Abascal, tras ser interpelado por Ada Colau, recibió críticas de Sánchez, quien lo acusó de querer eliminar el ingreso mínimo vital y congelar el salario mínimo, generando un recorte público de 115.000 millones. Sánchez afirmó que la ultraderecha solo ha aportado insultos y recortes masivos al gasto social, concluyendo con un contundente "A otro perro con ese hueso".

Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ha puesto en el foco el bono térmico que cobra Santiago Abascal en el debate a cuatro de cara a las elecciones del 29 de noviembre. "¿Es mentira que usted está cobrando el bono social térmico?", le ha preguntado.

Todo, tras las palabras de Abascal, que primero han tenido respuesta en Ada Colau y luego en el presidente del Gobierno: "Quizá se refiere al bono social térmico, pero quiere cargarse el ingreso mínimo vital y congelar el salario mínimo vital, con un tajo público de 115.000 millones y se quedan tan pancho para meter a al economía en recesión. No saben ni de lo que hablan".

"Lo único que ha aportado la ultraderecha a España han sido insultos, mentiras, bulos y recortes masivos al gastos social", ha afirmado Sánchez.

Para terminar, le ha dejado una frase tras la defensa de Abascal al cobro del bono social térmico: "A otro perro con ese hueso".

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