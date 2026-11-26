Debate a cuatro
Debate electoral a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau, en directo | Todo preparado para el debate decisivo en el penúltimo día de campaña antes de las elecciones del 29N
El debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), acapara todas las miradas en una jornada en la que todos han despejado su agenda para prepararse.
Agendas despejadas para preparar el debate
Para preparar esta cita, sus protagonistas han despejado o reducido sus agendas y estudian con sus equipos respectivos contenidos y formas de actuar.
Sánchez, según fuentes de Moncloa, prevé mantener el mismo tono contenido que en su cara a cara con Feijóo, sin caer en responder a provocaciones y contrastando modelos, ya que consideran que fue valorado por los ciudadanos y eso se ha traducido en un aumento de las expectativas de voto del PSOE.
Por su parte, el presidente del PP afronta el debate con tranquilidad y dispuesto a ganar el "derbi de las izquierdas", explican fuentes de su partido, que señalan que no saldrá a empatar, sino a convencer, y hará un examen crítico y exigente de la gestión de Sánchez.
Colau abrirá el debate y Feijóo lo cerrará
Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau se situarán, por este orden de izquierda a derecha, tras sendos atriles, y si la representante del Frente Amplio será la primera en tomar la palabra, Feijóo cerrará el debate, en el que no podrán hacer uso de dispositivo electrónicos.
Además de abordar los cinco bloques previstos, habrá una intervención inicial de un minuto y medio por parte de cada uno, y el denominado 'minuto de oro' final, y la presidenta de la Academia, la periodista María Casado, será la moderadora.
¿Cómo se estructurará el debate?
El debate, que al igual que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada vuelve a organizar la Academia de Televisión, ha sido consensuado hasta los mínimos detalles por las cuatro fuerzas políticas, comenzará a las 22:00 horas y tendrá los mismos cinco bloques sobre los que hablaron los líderes del PSOE y PP.
Por tanto, debatirán, por este orden y con una duración por bloque de 20 minutos, sobre vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior.
Llegó el día: debate a cuatro entre Sánchez, Feijóo, Colau y Abascal
Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Alberto Núñez Feijóo; Vox, Santiago Abascal; y Frente Amplio, Ada Colau, participan este jueves en su primer debate a cuatro, una cita que se prevé que esté protagonizada por las referencias a los posibles pactos tras el 29N.