Agendas despejadas para preparar el debate

Para preparar esta cita, sus protagonistas han despejado o reducido sus agendas y estudian con sus equipos respectivos contenidos y formas de actuar.

Sánchez, según fuentes de Moncloa, prevé mantener el mismo tono contenido que en su cara a cara con Feijóo, sin caer en responder a provocaciones y contrastando modelos, ya que consideran que fue valorado por los ciudadanos y eso se ha traducido en un aumento de las expectativas de voto del PSOE.

Por su parte, el presidente del PP afronta el debate con tranquilidad y dispuesto a ganar el "derbi de las izquierdas", explican fuentes de su partido, que señalan que no saldrá a empatar, sino a convencer, y hará un examen crítico y exigente de la gestión de Sánchez.