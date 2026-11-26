Los detalles Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el bloque de corrupción y le lanza preguntas como: "¿Por qué se rescató Plus Ultra y no rescató usted a los autónomos?".

En su intervención durante el debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, advierte al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la corrupción. Feijóo promete que, de llegar al poder, no tolerará la delincuencia en el Gobierno ni en la Administración pública y realizará una auditoría exhaustiva de los gastos del Ejecutivo actual. Además, extiende sus críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionando su relación con Sánchez y su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Feijóo exige respuestas sobre el supuesto cobro de una comisión por parte de Zapatero y elige resaltar nombres vinculados a casos de corrupción del PSOE.

"Durante toda la campaña llevan diciendo: 'Cuidado, que viene el PP, cuidado, que viene Feijóo". Así arranca el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su intervención en el bloque de lucha contra la corrupción y regeneración democrática del debate a cuatro. Con esta percha, el popular lanza una advertencia al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Pues sí, tengan ustedes cuidado. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a admitir la delincuencia en el Gobierno ni en la Administración pública".

Feijóo asegura que, si llega al Ejecutivo, actuará "contra los corruptos y se le acabó el chollo a los corruptos". En este sentido, se dirige directamente a Sánchez y al PSOE para prometer "una auditoría de arriba abajo de lo que usted ha gastado y del saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles". "Y los españoles van a saber la verdad", añade.

Feijóo señala también a Zapatero y el rescate de Plus Ultra

El líder del PP amplía sus advertencias al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que reprocha su cercanía con Sánchez. "Y tenga cuidado también, señor Zapatero. Usted le defiende, le pide consejo, es quien le asesora. Le ha asesorado en el debate", señala.

En su intervención, Feijóo aprovecha también para enumerar algunos de los nombres vinculados a los casos de corrupción que afectan al PSOE: "Usted ha tenido como asesores en los debates a Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y ahora Zapatero", afirma.

El candidato popular también pone el foco en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que cifra en 53 millones de euros. Alude además al supuesto cobro de una comisión del 1% por parte de Zapatero y cuestiona los motivos de la operación: "¿Por qué se rescató Plus Ultra y no rescató usted a los autónomos?". Para terminar, lanza una pregunta directa a Sánchez: "¿Le va a pedir usted al señor Zapatero que devuelva la comisión que cobró de Plus Ultra, sí o no?".

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