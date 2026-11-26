Los detalles Fuentes del Gobierno indican que el buque Med Emre se encuentra con la quilla al sol, lo que indica que no se encuentra hundido.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado el Plan Ribera del Mar tras el hundimiento del buque Med Emre, cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, aunque no se han detectado indicios de contaminación en la zona. Un tripulante ha fallecido, y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazará a Valencia para supervisar el operativo. Greenpeace ha expresado su preocupación por el impacto potencial en la fauna marina y la economía local, debido a la vulnerabilidad ecológica de la zona. Los hidrocarburos podrían mezclarse con el agua marina, causando una contaminación prolongada en la cadena trófica.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha activado de forma preventiva el Plan Ribera del Mar, para contener posibles vertidos, tras el hundimiento esta madrugada del buque tanque Med Emre, cargado con 7.000 toneladas de gasóleo, aunque por el momento no se observan en la zona del siniestro indicios de contaminación.

En un comunicado, el Ministerio ha precisado que la activación de este plan para anticipar una posible afección al litoral y preparar la coordinación de las actuaciones necesarias "no presupone que se haya constatado contaminación en la costa".

Fuentes del Gobierno indican que el buque se encuentra con la quilla al sol, "lo que indica que no se encuentra hundido en estos momentos".

Ante esta situación, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazará este mismo jueves a Valencia para hacer seguimiento del dispositivo de coordinación de este siniestro, que ha provocado la muerte a un tripulante del barco. El buque, que navegaba desde Algeciras a Barcelona con 17 tripulantes a bordo, se ha hundido entre Valencia e Ibiza, a unas 57 millas náuticas al este de Valencia y 30 millas al norte de Ibiza.

Desde el Ministerio han explicado que el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro a las 21:30 horas del miércoles y, seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. El hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas.

El buque llevaba 17 tripulantes a bordo que han sido rescatados por Salvamento Marítimo, si bien uno de ellos ha fallecido. En el rescate han participado los helicópteros Helimer 202 y Helimer 220 y del mercante 'Prysmian Monna Lisa', que auxiliaron a cinco, seis y seis personas, respectivamente. En el operativo también han intervenido agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Valencia y Baleares.

Greenpeace advierte que la contaminación del gasoil del Med Emre "no se puede parar fácilmente"

Greenpeace ha mostrado este jueves su preocupación por el hundimiento del buque Med Emre frente a Ibiza, en una zona de "particular vulnerabilidad ecológica", y ha advertido de que un potencial vertido de combustible podría afectar a las praderas de posidonia, a la fauna marina y a actividades económicas como la pesca y el turismo.

En declaraciones a la agencia EFE, el responsable de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace España, Francisco del Pozo, ha explicado que el barco se ha hundido en una zona de especial vulnerabilidad ecológica, en la confluencia entre el corredor de migración de los cetáceos del Mediterráneo y el canal de Ibiza, y muy cerca de la costa norte de la isla, donde el viento de componente norte podría favorecer que cualquier potencial vertido llegara rápidamente a sus costas.

En este punto, Del Pozo ha manifestado su especial preocupación por el contenido del buque, al tratarse de hidrocarburos ligeros que, a diferencia del 'chapapote', se evaporan en un mayor porcentaje durante las primeras 24 horas y, aunque pueden ser menos dañinos en la superficie del mar, resultan más difíciles de contener.

Además, ha recordado que estos hidrocarburos se mezclan fácilmente con los primeros metros de agua marina, lo que genera una contaminación en toda la cadena trófica más prolongada en el tiempo.

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