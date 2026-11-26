¿Qué ha dicho? El candidato socialista ha pedido a los votantes que no permita que PP y Vox apliquen en España "lo que ha hecho Trump en Estados Unidos o Milei en Argentina".

En el debate a cuatro previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, planteó a los ciudadanos dos opciones: un camino hacia una España del pasado, caracterizado por recortes y retrocesos sociales, o un futuro próspero y moderno. Sánchez criticó a Feijóo y Abascal, acusándolos de esconder su proyecto involutivo tras bulos e insultos. Subrayó que las elecciones no son sobre él, sino sobre los derechos de los ciudadanos, y abogó por reforzar lo público, evitando que PP y Vox apliquen políticas regresivas como Trump en EE. UU. o Milei en Argentina.

"Aquí hay cuatro atriles, pero el domingo hay dos caminos". Así ha comenzado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, su primera intervención en el debate a cuatro de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El líder socialista ha defendido que los ciudadanos deben elegir entre "un camino que lleva a una España del pasado, de recortes, de congelación de salarios y de derogación de conquistas sociales en el ámbito del feminismo" y otro que "lleva a una España próspera, moderna y admirada en el mundo entero".

"Feijóo y Abascal van a tratar de tapar su proyecto de involución con muchos bulos e insultos", ha afirmado Sánchez, haciendo referencia a las mentiras y descalificaciones vertidas por el candidato del PP en el cara a cara del pasado jueves.

En consecuencia, el secretario general del PSOE ha pedido a los ciudadanos "que no os confundan, estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos".

"Van de reforzar lo público y de que no le demos a los de las tijeras y las motosierras las políticas públicas que determinan la cohesión social", ha afirmado Sánchez, que ha pedido a los votantes que no permita que PP y Vox apliquen en España "lo que ha hecho Trump en Estados Unidos o Milei en Argentina".

*Vuelve a ver completo el debate a cuatro en atresplayer.