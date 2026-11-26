Una docente entrevistada por laSexta relata las complicaciones a las que se enfrentan los docentes en huelga y reivindica la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo. "Cuando te gusta tu trabajo, cuando adoras a tus niños, es muy duro".

Los docentes de la Comunidad de Madrid llevan 44 días de huelga sin haber logrado reunirse con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Han realizado piquetes, manifestaciones y encierros ante la falta de soluciones. Una profesora, afectada emocionalmente junto a su marido, también docente, lamenta que su lugar es el aula, no las concentraciones. Le preocupa el impacto en el alumnado, especialmente en aquellos que necesitan apoyo, como su hija con Trastorno del Espectro Autista. Critica la insuficiencia de recursos para la diversidad, con una orientadora por cada 700 alumnos, y sugiere una por cada 250. Invita a la consejera a experimentar la realidad en las aulas.

Los docentes de la Comunidad de Madrid ya acumulan 44 días de huelga y todavía no han conseguido reunirse con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Piquetes, manifestaciones y encierros son algunas de las acciones que han llevado a cabo ante la falta de soluciones.

Una de las profesoras, que comparte profesión con su marido, ha reconocido a laSexta que esta situación les está "trastocando mucho a nivel emocional". Además, explica que "no es divertido ir a una concentración" en un contexto de constantes ataques. "No es nuestro sitio, nuestro sitio son las aulas", lamenta.

La docente reconoce que lo más duro es pensar en las consecuencias que esta situación puede tener para el alumnado: "Pensar en esos peques que van a tardar mucho tiempo en recibir los apoyos que necesitan es muy duro". Y añade: "Cuando te gusta tu trabajo, cuando adoras a tus niños, es muy duro".

La atención a la diversidad, entre las principales reivindicaciones

La profesora es también madre de una niña con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y conoce de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las familias con necesidades específicas de apoyo. Según explica, tienen "una logística compleja", a lo que se suma la preocupación económica derivada de la huelga: "Hemos perdido unos mil euros".

Más allá de su situación personal, la docente pone el foco en la falta de recursos para atender a la diversidad en las aulas. Según señala, actualmente hay una media de una orientadora por cada 700 alumnos, una proporción que considera insuficiente. "La reivindicación que se hace es que sea una orientadora para cada 250", explica.

La profesora siente que "no se les entiende" y lanza una invitación directa a la consejera de Educación: le pide que pase un día en una clase y vea "la realidad". "Estoy segura de que su opinión cambiaría", concluye.

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