Los detalles La candidata de Frente Amplio ha recordado que ya son 49 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y ha reivindicado que las mujeres no van a callar ni a parar "hasta que las víctimas sean cero".

El debate a cuatro comenzó con un enfoque en la violencia machista, impulsado por Ada Colau, quien destacó el asesinato de una mujer en Bullas, Murcia, coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Colau pidió a los candidatos que condenaran esta violencia. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo respondieron positivamente, mientras que Santiago Abascal no lo hizo. Colau subrayó la gravedad de la violencia machista y exigió que no se normalice. Insistió en que ningún debate presidencial debería llevarse a cabo sin condenar este tipo de violencia.

La violencia machista ha marcado el comienzo del debate a cuatro de este jueves. Ada Colau ha querido que las primeras palabras de los candidatos estuvieran dedicadas al asesinato de una mujer este miércoles en Bullas, Murcia, coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La candidata del Frente Amplio ha pedido expresamente al resto de participantes que condenaran la violencia machista. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han sumado a esa condena, mientras que Santiago Abascal no lo ha hecho.

"No puedo empezar este debate sin condenar la violencia machista", ha afirmado Colau al tomar la palabra. La candidata ha recordado que ya son 49 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y ha reivindicado que las mujeres no van a callar ni a parar "hasta que las víctimas sean cero".

Colau ha insistido en que la violencia machista no es un asunto menor y ha reclamado que no se normalice: "Las mujeres estamos aquí gracias a las que nos han precedido y han luchado por nuestros derechos y nuestras libertades y exigimos respeto". "Les pido que, por favor, empiecen su intervención también condenando la violencia machista y que ningún debate entre candidatos a presidencia se pueda hacer sin esa condena", ha dicho a los demás candidatos.

Pedro Sánchez ha recogido el guante y ha trasladado su condena, sumándose a las palabras de la candidata del Frente Amplio. También Feijóo ha condenado la violencia machista: "Por supuesto que condenamos cualquier tipo de violencia", ha afirmado el líder del PP.

Sin embargo, Abascal no ha realizado esa condena. Al terminar su intervención, Colau ha vuelto a dirigirse al candidato de Vox para preguntarle directamente si condenaba el asesinato machista. El líder de Vox ha guardado silencio.

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