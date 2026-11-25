No se trata de una oferta específica para el joven catalán, sino de una propuesta que se enmarca dentro del programa estadounidense "Vuelta a casa".

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ofrecido 3.000 dólares y un billete de avión gratuito a un estudiante catalán detenido, a cambio de que abandone voluntariamente el país. Sin embargo, aceptar implicaría renunciar a defenderse ante un juez y a denunciar posibles irregularidades en su detención. El joven está retenido en Georgia tras ser arrestado en Florida, debido a que su estatus de estudiante internacional fue cancelado sin su conocimiento. Esta oferta forma parte del programa de autodeportación "vuelta a casa", iniciado por la Administración Trump, que ha incrementado el incentivo económico de 1.000 a 3.000 dólares.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha ofrecido 3.000 dólares y un billete de avión gratuito al estudiante catalán de 22 años detenido en el país, a cambio de que abandone voluntariamente el territorio estadounidense. Pero la trampa está en que, si acepta, renunciaría a defenderse ante un juez y a denunciar las posibles irregularidades que se hayan producido durante su detención.

La oferta ha llegado mientras el joven permanece retenido en un centro de detención de Georgia, después de haber sido arrestado el pasado 13 de noviembre en Florida. Según su abogada, Regina Pitarch, se encontraba en el país de forma ilegal, sin saberlo, desde que la Universidad de Misuri canceló el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional después de que se matriculase únicamente en asignaturas online.

En las últimas semanas, el joven no ha recibido atención médica, a pesar de que ha visto empeorado su estado de salud. Además denuncia que no le dan demasiada comida y situaciones como que no puede dormir ya que nunca les apagan la luz, según trasmite Pitarch. Son tratos que, en caso de aceptar la autodeportación, no podría llevar a un tribunal.

Una medida que ya existía

La propuesta del Gobierno estadounidense se enmarca en un programa general de autodeportación llamado "Vuelta a casa", impulsado por la Administración de Donald Trump hace meses, y no como una oferta diseñada específicamente para el estudiante catalán. Así lo explica el periodista Leo Álvarez en Más Vale Tarde.

De hecho, la agencia ha aprovechado el caso para promocionar esta iniciativa y ha lanzado un mensaje contundente: "Estar detenido es una elección". Además, el proyecto cada vez se amplía más en ciertos aspectos. "Por ejemplo, el año pasado te daban 1.000 dólares, ahora 3.000", explica el periodista.

Además, la gestión se puede hacer a través de una aplicación por el móvil. A través de la plataforma, la persona que acepta la deportación voluntaria puede subir sus datos, su fotografía, y le dan las facilidades para volver como irse con sus hijos o que le dejen finalizar un contrato de trabajo o plan de estudios antes de marchar, además de los 3.000 dólares y el billete de avión.

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