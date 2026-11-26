Los detalles El líder y candidato del PP a las elecciones generales ha dicho en el debate a cuatro: "Hace una semana le pregunté el señor Sánchez cómo había financiado sus primarias, cómo pagó sus primarias. Y la verdad es que no me contestó".

En el debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no responder a varias preguntas durante su cara a cara. Feijóo destacó que Sánchez evitó explicar por qué eligió a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y no aclaró temas relacionados con José Luis Rodríguez Zapatero. Además, Feijóo condenó la violencia machista y expresó su pesar por las víctimas, aunque acusó al Gobierno de no defender adecuadamente a las mujeres. Insistió en que Sánchez no explicó la financiación de sus primarias ni otros asuntos importantes, y afirmó que España necesita respuestas, decencia y gestión.

El líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de este domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha empleado su primer turno de intervención en el debate a cuatro de este jueves para cargar contra el presidente el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

En este sentido, le ha recordado todas las preguntas que no respondió en el cara a cara. "No contestó por qué eligió al señor Ábalos y después al señor Cerdán. No contestó nada, nada de Zapatero. El señor Sánchez no contesta nada, solo huye", ha afirmado.

Al comienzo de su intervención, ha respondido a Ada Colau (Frente Amplio) y a Sánchez sobre la violencia machista. "Por supuesto que condenamos cualquier tipo de violencia. La violencia machista, esos hombres que asesinan a sus parejo o a sus mujeres, hay que condenarlos de forma contundente, y por supuesto dar el pésame a la familia de la última mujer asesinada", ha dicho. Aunque tras esto ha añadido: "Es verdad señora Colau que este Gobierno es el que menos ha defendido a las mujeres, pero usted sabrá".

"Si alguno de ustedes recibiese miles de euros de un familiar. Seguro que lo recordaría, ¿verdad? Pues hace una semana le pregunté el señor Sánchez cómo había financiado sus primarias, cómo pagó sus primarias. Y la verdad es que no me contestó. No me contestó a cómo ha financiado su carrera política antes de llegar a ser secretario general del Partido Socialista", ha expresado.

Así, ha continuado diciendo que tampoco le contestó a otras muchas cosas. "No me contestó por qué no hizo caso a los maquinistas. No me contestó por qué no se revisó la línea del AVE a Andalucía y después de la tragedia de Adamuz no se evitó la tragedia de Toledo. No se contestó por qué abandonó Ceuta a pesar de los avisos del CNI. No contestó por qué siempre está justificando a Marruecos. No contestó por qué ignoró a Maricarmen, a pesar de que le haya pedido ayuda. No contestó dónde está el dinero de nuestros impuestos", ha dicho.

Y ha agregado que "no contestó por qué eligió al señor Ábalos y después al señor Cerdán. No contestó nada, nada de Zapatero. El señor Sánchez no contesta nada, solo huye". "Y esta noche seguramente volverá a huir. Pero España sí que necesita respuestas, verdad, decencia y gestión. Y yo estoy aquí para dárselas", ha concluido su primera intervención.

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