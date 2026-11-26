¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio, en el debate a cuatro, ha recordado a la mujer asesinada el 25 de noviembre y ha afirmado que las mujeres van "a ser determinantes" el 29 de noviembre: "Vamos a votar en masa".

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, instó a los demás candidatos en el debate a condenar la violencia machista, enfatizando que "no se puede normalizar". Esto lo expresó tras el 25 de noviembre, recordando que otra mujer fue asesinada, sumando 49 víctimas en 2026. Colau, como mujer y candidata, subrayó que no puede comenzar el debate sin condenar la violencia y que las mujeres no pararán hasta que las víctimas sean cero. Criticó a Vox, advirtiendo que el resultado electoral decidirá si gobierna una coalición con ellos o con Frente Amplio, resaltando la importancia del voto femenino.

Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, ha abierto el debate a cuatro pidiendo a los demás candidatos allí presentes que "empiecen condenando la violencia machista". Así lo ha expresado un día después del 25 de noviembre, recordando que "la violencia machista no se puede normalizar".

"Ayer fue 25 de noviembre y otra mujer fue asesinada por violencia machista. Ya van 49 en este 2026. Como mujer, como candidata a la presidencia, no puedo empezar el debate sin condenar la violencia machista y sin dejar claro que las mujeres no vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha expuesto.

Y ha puesto a Vox en el foco: "Quiero dejar claro que nos jugamos que gane una coalición u otra. O una con Vox u otra con Frente Amplio. Las mujeres vamos a ser determinantes, vamos a votar en masa el domingo. Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar".

"No es un tema menor. Estamos aquí gracias a las que nos han precedido y exigimos respeto", ha concluido, dejando el mensaje al resto de los presentes de "empezar condenando la violencia machista".

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