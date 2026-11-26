Los detalles La alcaldesa de Barcelona ha recriminado al líder de Vox llamar "buitre" al presidente del Gobierno. "Es lamentable su estilo político. Se desacredita usted solo", ha dicho.

Santiago Abascal y Ada Colau protagonizaron un tenso enfrentamiento durante el debate a cuatro de las elecciones del 29 de noviembre. Abascal, candidato de Vox, relacionó el problema de la vivienda y la subida de precios con la migración, lo que provocó la respuesta de Colau, exalcaldesa de Barcelona. Colau cuestionó si Abascal se refería a los "fondos buitre" que acumulan viviendas y aumentan los alquileres. Abascal respondió acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el único buitre". Colau criticó el comentario, expresando que le avergonzaba el insulto y calificó el estilo político de Abascal como lamentable.

Santiago Abascal y Ada Colau han protagonizado un tenso enfrentamiento en el debate a cuatro para las elecciones del 29 de noviembre. El candidato de Vox, en su intervención, ha vinculado el problema de la vivienda y la subida de los precios a la migración, algo que ha obtenido respuesta en la que fuese alcaldesa de Barcelona.

"¿Cuando habla de extranjeros habla de los fondos buitre, que acumulan cientos de miles de vivienda que suben los alquileres?", ha cuestionado la candidata de Frente Amplio.

Ahí, Abascal ha respondido apuntando a Pedro Sánchez: "El único buitre que hay es el presidente del Gobierno".

En ese momento, Colau ha recriminado al líder de Vox su frase: "Me da vergüenza que en política se insulte. Usted acaba de insultar al presidente del Gobierno. Es lamentable su estilo político. Se desacredita usted solo".

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