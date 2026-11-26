El manacorí ha reconocido que se ayudaron "mutuamente" y destaca que tenían "dos estilos completamente opuestos".

"Fue una de las mayores rivalidades"

Tras su 'fichaje' por el Real Madrid y dos años después de su retirada, Rafa Nadal ha concedido una entrevista a 'Brut' en la que ha analizado diversos aspectos de su carrera.

Como no podía ser de otra forma, al campeón de 22 Grand Slams le han preguntado por el 'Big Three' que formó junto a Roger Federer y Novak Djokovic.

Tras analizar la dificultad que entrañaba cada partido contra ellos, el balear se ha centrado en sus duelos contra el suizo.

"Especialmente contra Roger, teníamos dos estilos completamente opuestos", explica Rafa

Según él, ese afán por ser mejor que el otro les empujó a un nivel de autoexigencia extraordinario.

"Probablemente por eso fue una de las mayores rivalidades de la historia del deporte. No sé si nos necesitábamos el uno al otro, pero nos ayudamos mutuamente", ha señalado.

"Es evidente que, cuando tienes delante a alguien muy bueno, te levantas cada día sabiendo que no tienes tiempo que perder ni puedes relajarte, porque, si no lo haces tú, lo hará el otro", ha zanjado.