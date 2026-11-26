¿Qué está pasando? Tras los casos de Murcia y Cádiz, la ministra Ana Redondo ha instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad. El número de huérfanos por la violencia machista es de 40 durante este año.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el número de mujeres asesinadas por violencia machista en 2026 asciende a 49, tras los recientes feminicidios en Murcia y Cádiz. En Murcia, una mujer de 32 años ha sido presuntamente asesinada por su pareja, dejando dos hijas huérfanas. En Cádiz, una mujer de 44 años ha muerto a manos de su cónyuge, existiendo denuncias previas. Desde 2003, se han registrado 1.390 feminicidios y 550 menores huérfanos desde 2013. Ana Redondo y Carmen Martínez Perza condenan estos actos y piden esfuerzos conjuntos para prevenir más muertes. El 016 ofrece atención a víctimas las 24 horas.

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 49 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante lo que llevamos de año. Así ha sido tras confirmarse como nuevos casos de violencia machista los feminicidios en Murcia y en Cádiz.

En Murcia, según ha informado Igualdad, una mujer de 32 años ha muerto presuntamente a manos de su pareja. La víctima tenía dos hijas menores de edad y no había denuncias previas por violencia machista contra el agresor.

En Cádiz, una mujer de 44 años ha muerto presuntamente asesinada por su cónyuge. La víctima no tenía ni hijos ni hijas y, en este caso, sí que existían denuncias previas contra su pareja.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia machista alcanza las 49 en 2026 y las 1.390 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos.

El número de menores de edad que han quedado huérfanos a causa de estos feminicidios es de 40 en 2026 y 550 desde 2013.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, han expresado su más absoluta condena tras estos nuevos casos de violencia machista.

Las dos han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Teléfono 016 de atención a las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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