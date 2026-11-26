Los detalles Por primera vez, un español va a presidir el Banco Central Europeo. Con ello, España refuerza su poder en la Unión Europea, pues Teresa Ribera es la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y Nadia Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones.

Por primera vez, un español presidirá el Banco Central Europeo: Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, asumirá el cargo en febrero de 2027, sucediendo a Christine Lagarde. Este nombramiento histórico refuerza la influencia de España en la Unión Europea, donde Teresa Ribera y Nadia Calviño ya ocupan puestos destacados. Hernández de Cos, un candidato de consenso apoyado por PSOE y PP, es reconocido por su liderazgo y conocimiento económico. Durante su mandato en el Banco de España, gestionó crisis significativas como la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, defendiendo políticas de sostenibilidad fiscal y ajustes en los tipos de interés.

Un español presidirá por primera vez el todopoderoso Banco Central Europeo, pues el economista Pablo Hernández de Cos ha sido el elegido. El que fuera gobernador del Banco de España sustituirá a Christine Lagarde a partir del mes de febrero de 2027 y su nombramiento ya se ha calificado de histórico. Con él, España refuerza su poder en la Unión Europea porque hay que recordar que Teresa Ribera es la vicepresidenta primera de la Comisión Europea y que Nadia Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones.

Su mayor aval para convertirse en nuevo presidente del Banco Central Europeo han sido sus seis años como gobernador del Banco de España. Fue nombrado en mayo de 2018 por el Gobierno de Rajoy, pero prometió el cargo 12 días después, frente al Rey y ya frente a un recién investido Pedro Sánchez.

Además, Pablo Hernández de Cos es un incuestionable candidato de consenso. Es difícil que se pongan de acuerdo, pero PSOE y PP han apoyado su candidatura. Creen que "tiene el liderazgo, la capacidad y el conocimiento". Que es "un economista reputado, sólido y solvente".

Experto en resolver crisis: de la pandemia a Ucrania

Su mandato al frente del Banco de España atravesó sucesivas crisis. En plena pandemia, afrontó el mayor frenazo jamás visto en la economía española y en la mundial. Fue "la mayor recesión global en tiempos de paz" y, como dijo, se sufrió "una disrupción de la actividad de una magnitud desconocida".

Dos años después, la Rusia de Vladímir Putin comenzó su invasión a Ucrania. Los efectos de la guerra en Ucrania nos dejaron "un episodio inflacionista a escala global" y una "crisis energética". Para atajar la inflación, defendió aumentar los tipos de interés: "Necesitaremos aumentar los tipos de interés", dijo. "Incrementos adicionales de los tipos de interés". Esta es una de las funciones, precisamente, del Banco Central Europeo.

Y es que De Cos es un economista ortodoxo, técnico y prudente que defiende ideas como "la sostenibilidad de las cuentas públicas" y denuncia que "tenemos una deuda pública muy elevada". Por ello, siempre recomienda a los Gobiernos que no se endeuden de más.

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