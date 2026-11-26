El diputado de Vox José María Figaredo durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados

Los detalles En caso de llevar a cabo este plan, se recortaría alrededor del 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, más de lo que se destina en Sanidad.

Vox ha propuesto un plan de recortes sin precedentes si llega al Gobierno tras las elecciones generales, según ha anunciado José María Figaredo, portavoz de Economía del partido. La formación planea revisar 224.000 millones de euros de gasto público, con un recorte del 50% que eliminaría 112.000 millones, lo que equivaldría al 6,6% del PIB de España. Este ajuste no afectaría a sanidad, educación, dependencia, justicia ni seguridad. Además, Vox propone una bajada de impuestos de más de 40.000 millones de euros, afectando principalmente al IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, y busca reducir gravámenes en el sector energético.

Un plan de recortes sin precedentes. Es lo que plantea Vox si, tras las elecciones generales del próximo domingo, llega al Gobierno. Así lo ha anunciado el portavoz de Economía, Energía y Desregulación de la formación ultra, José María Figaredo, que ha afirmado que el partido pretende revisar una "bolsa" de unos 224.000 millones de euros para decidir qué se mantiene y qué no.

"Con un recorte moderado del 50% se eliminarían 112.000 millones de euros de gasto público", ha expuesto Figaredo en una entrevista en 'Bloomberg'.

En caso de llevar a cabo este plan, se recortaría alrededor del 6,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, más de lo que se destina en Sanidad y el doble del gasto de todas las administraciones en Educación.

Además, Figaredo revisar 44.000 millones de euros en subvenciones de la Administración central y 180.000 millones en transferencias a las comunidades autónomas, alegando que "el mayor enemigo de España es el déficit". Eso sí, ha asegurado que este recorte no afectará al gasto en sanidad, educación, dependencia, Justicia ni seguridad.

De hecho, Figaredo atribuye el déficit público español a los fondos europeos NextGenerationEU y a una migración que, según él, no está controlada y que eleva el PIB pero no la productividad. "Los únicos tres motores del crecimiento del PIB son el gasto público, el consumo derivado de la inmigración creciente y el turismo. De los tres, solo el turismo es legítimo", ha defendido.

Vox propone una bajada de impuestos de 40.000 millones

Ese recorte, según Figaredo, vendría acompañada de una bajada de impuestos de más de 40.000 millones de euros que se produciría principalmente en el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades. También apuesta la formación ultra por reducir los gravámenes en materia de energía.

Sánchez carga contra el plan de recortes de Vox

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales de este domingo, Pedro Sánchez, ha criticado el plan de recortes de Vox explicando que es "el equivalente al gasto anual en pensiones de jubilación o sanidad".

"Y todo, ¿para qué? Para bajarle los impuestos a los ricos y comprar más armas a Netanyahu y Donald Trump", afirma Sánchez en la red social 'X' antes de asegurar que "este domingo los vamos a parar en las urnas con una mayoría progresista",

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