¿Qué ha dicho? A pesar de la insistencia de Colau en condenar el machismo, el candidato de Vox ha centrado su primer minuto en cargar contra las políticas del Gobierno. "El verdadero retroceso es lo que ha pasado en los últimos ocho años", señala.

Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia, se niega a condenar la violencia machista, a diferencia del resto de candidatos, y defiende su postura al respecto. En su intervención, Abascal critica duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfocándose en su propuesta política para el futuro de España. Rechaza las acusaciones de representar una "involución" y atribuye el retroceso al gobierno actual, mencionando problemas como corrupción, apagones y falta de infraestructuras. Abascal también critica la política migratoria de Sánchez y destaca problemas en educación, sanidad e inseguridad en barrios, especialmente para mujeres. Además, carga contra Ada Colau, acusándola de condenar a las mujeres a la inseguridad.

El candidato de Vox a la presidencia, Santiago Abascal, se niega a condenar la violencia machista como han hecho el resto de candidatos y arranca su primer minuto señalando que no se "arrepiente" de todas las maneras en que ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, indica que prefiere centrarse en presentar "su propuesta política para España, la del mañana y la del futuro".

Rechaza a quienes consideran que ellos representan "una involución" y alega que "el verdadero retroceso es lo que ha pasado en los últimos ocho años". Se refiere así a medidas tomadas respecto a temas como "trenes que descarrilan", que "los españoles mueren porque la corrupción arruina y mata", que "padecemos apagones propios del tercer mundo" o que "han dejado de hacerse la obras hidráulicas que habría impedido catástrofes".

"Sánchez ha sido el enemigo público número uno", continúa. Y le achaca que "su Gobierno ha promovido una inmigración masiva que lo ha cambiado todo". "La educación ya no es el ascensor social para los que menos tienen, la sanidad está colapsada y los españoles pagan más impuestos que nunca cuando no está garantizado, no siquiera, lo más básico".

Pasa hablar de la importancia de sueldos suficientes para formar una familia, así como la necesidad de viviendas para la juventud o que "los barrios son más inseguros, precisamente, para las mujeres". Y zanja diciendo que "afrontamos este debate con una isla y una ciudad invadida: Ceuta y El Hierro".

Carga contra las políticas de Sánchez y Colau en su primera intervención

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, insite en sus intervenciones en la necesidad de "condenar la violencia machista", algo a lo que se niega Abascal. "Me dirijo a los españoles para decirles que yo no voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren", a quienes acusa de "condenar a las mujeres a la inseguridad más brutal".

Señala así al "espacio político" de Colau, que acusa de "excarcelar a violadores en España". Y carga también contra Sánchez que, dice, "se ha dedicado a importar violadores y que ha multiplicado las agresiones sexuales a las mujeres por tres". "El principal machismo que hay en España es el que ustedes han importado", acusa.

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